Nasaďte Readeck inštaláciou na jedno kliknutie.
Samo-hostovaný správca záložiek a obsahu na prečítanie neskôr, ktorý navždy ukladá čitateľný obsah akejkoľvek webovej stránky.
Vyberte si VPS plán pre Readeck
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Readeck
Readeck je ľahký, open-source správca záložiek a aplikácia na čítanie neskôr, ktorá zachytáva čitateľný text, obrázky a články z akejkoľvek URL adresy v momente, keď si ju uložíte. Každá záložka je uložená ako jeden nemenný ZIP archív, takže vaše uložené články zostanú dostupné, aj keď sa pôvodná stránka zmení alebo zmizne z webu.
Vlastné hostovanie Readecku na vašom vlastnom VPS udržuje váš zoznam na čítanie, zvýraznenia a štítky plne pod vašou kontrolou, bez sledovania tretími stranami, bez poplatkov za účet a bez rizika vypnutia platenej služby. Jediný Go binárny súbor podporovaný SQLite znamená veľmi nízke využitie zdrojov a plynulý zážitok aj na malých VPS plánoch.
Kľúčové vlastnosti Readeck
Dlhodobá archivácia
Každá záložka je uložená ako nemenný ZIP archív, takže uložené články zostanú čitateľné, aj keď pôvodná stránka zmizne.
Export EPUB a OPDS
Exportujte akýkoľvek článok alebo zbierku do EPUB a pristupujte k svojej knižnici priamo z e-čítačiek, ktoré podporujú katalógy OPDS.
Zvýraznenia a Štítky
Označte dôležité pasáže a usporiadajte záložky pomocou štítkov, obľúbených položiek a archívov, aby ste ich neskôr rýchlo našli.
Inteligentné Kolekcie
Uložte vyhľadávacie dopyty ako kolekcie na automatické zoskupovanie záložiek podľa štítku, stránky alebo akéhokoľvek iného filtra, ktorý definujete.
Celotextové vyhľadávanie
Vyhľadávajte v názvoch článkov, obsahu a štítkoch, aby ste okamžite našli akúkoľvek pasáž z vašej uloženej knižnice.
Rozšírenia prehliadača
Ukladajte stránky jedným kliknutím pomocou oficiálnych rozšírení pre Firefox a Chrome, bez nutnosti kopírovania a vkladania.
Prečo spustiť Readeck na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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