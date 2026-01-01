Nasaďte Agenta inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source platforma LLMOps kombinujúca prompt engineering, hodnotenie a pozorovateľnosť v jednom zjednotenom pracovnom priestore.
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S čím sa dá postaviť Agenta
Agenta je komplexná platforma LLMOps, ktorá konsoliduje pracovné postupy na nasadenie produkčných aplikácií LLM. Tímy ju používajú na iteráciu výziev v paralelnom prostredí, verziovanie konfigurácií, spúšťanie automatizovaných hodnotení voči testovacím sadám a sledovanie živých požiadaviek s úplnou pozorovateľnosťou — všetko z rovnakého rozhrania.
Vlastné hostenie na vašom vlastnom VPS udržiava výzvy, hodnotiace súbory údajov a údaje o sledovaní vo vnútri infraštruktúry, ktorú ovládate. Neexistujú žiadne poplatky za používateľa, žiadne kvóty tokenov na sledovanie a úplná sloboda integrovať akéhokoľvek poskytovateľa LLM prostredníctvom zahrnutého SDK a proxy služieb.
Kľúčové vlastnosti Agenta
Promptové ihrisko
Porovnajte výzvy vedľa seba naprieč modelmi a parametrami vo vizuálnom prostredí, potom povýšte víťazné varianty na verzionované konfigurácie.
Automatizované hodnotenie
Spúšťajte výzvy proti testovacím sadám pomocou vstavaných hodnotiteľov alebo vlastného kódu na hodnotenie správnosti, podobnosti a regresií pred nasadením.
Pozorovateľnosť LLM
Sledujte každú požiadavku cez vnorené rozpätia s úplnými metrikami vstupu, výstupu, latencie a nákladov pre akéhokoľvek poskytovateľa alebo rámec LLM.
Verziovanie promptov
Spravujte konfigurácie výziev ako verzované artefakty s prostrediami, návratmi a registrom, ktorý oddeľuje výzvy od kódu aplikácie.
Frameworkovo nezávislý
SDK a trasovanie kompatibilné s OpenTelemetry sa integrujú s LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic a akoukoľvek inou LLM technológiou.
Prečo spustiť Agenta na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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