Nasaďte FeedCraft inštaláciu jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný RSS middleware, ktorý používa AI na prekladanie, sumarizovanie, filtrovanie a čistenie akéhokoľvek kanála predtým, ako sa dostane k vášmu čitateľovi.
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S čím sa dá postaviť FeedCraft
FeedCraft je open-source RSS middleware, ktorý sa nachádza medzi akýmkoľvek zdrojovým kanálom a vašou čítačkou, transformujúc každý článok prostredníctvom konfigurovateľných krokov spracovania nazývaných Crafts. Dokáže extrahovať celý text článku zo skrátených kanálov, prekladať nadpisy a telá článkov prostredníctvom LLM kompatibilného s OpenAI, generovať AI zhrnutia a úvody, filtrovať propagačné príspevky pomocou pravidiel prirodzeného jazyka a dokonca premeniť HTML stránky, JSON API alebo výsledky vyhľadávania na úplne nové RSS kanály.
Vlastné hostovanie FeedCraftu na vašom vlastnom VPS udržiava každý článok a každý LLM prompt na infraštruktúre, ktorú ovládate, odstraňuje obmedzenia rýchlosti a prestoje, ktoré trápia zdieľané verejné inštancie, a umožňuje vám nasmerovať spracovanie AI na ktoréhokoľvek poskytovateľa – OpenAI, Gemini, lokálny model Ollama alebo akýkoľvek koncový bod kompatibilný s OpenAI – ktorý najlepšie vyhovuje vášmu rozpočtu a jazykovému pokrytiu.
Kľúčové vlastnosti FeedCraft
AI preklad a zhrnutia
Preložte názvy a telá článkov do akéhokoľvek cieľového jazyka a pripojte súhrny generované AI prostredníctvom LLM kompatibilného s OpenAI s vlastnými výzvami pre Craft.
Plnotextová extrakcia
Nahraďte skrátené úryvky RSS úplným obsahom článku, vrátane režimu fulltext-plus vykresleného prehliadačom pre stránky, ktoré hydratujú text pomocou JavaScriptu.
HTML/JSON/Vyhľadávanie do RSS
Vstavané vizuálne generátory premieňajú ľubovoľné webové stránky, odpovede JSON API (s importom curl) a výsledky vyhľadávačov na stabilné RSS kanály.
Prenosné a dokovacie režimy
Predponujte akúkoľvek URL kanála pre jednorazové spracovanie, alebo definujte pomenované Recepty v administrátorskom UI na pripnutie trvalých transformovaných URL kanálov, na ktoré sa váš čitateľ prihlási.
AtomCraft a FlowCraft
Zostavte atómové operácie (proxy, limit, preklad, zhrnutie, skrášlenie, ignorovanie reklamných článkov) do opakovane použiteľných pipeline prispôsobených pre každý zdrojový feed.
Middleware nezávislý od čítača
Funguje s FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux alebo akoukoľvek čítačkou, ktorá spotrebúva štandardné RSS, bez potreby zásuvného modulu alebo integrácie účtu.
Prečo spustiť FeedCraft na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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