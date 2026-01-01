Nasaďte Pinchflat jedným kliknutím.
Samoobslužný správca médií YouTube, ktorý automaticky sťahuje nové videá z vašich obľúbených kanálov a zoznamov videí bez akejkoľvek manuálnej námahy.
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S čím sa dá postaviť Pinchflat
Pinchflat je samoobslužný správca obsahu YouTube postavený na yt-dlp, ktorý automatizuje sťahovanie a organizovanie videí z kanálov a zoznamov skladieb. Nastavte pravidlo raz – Pinchflat pravidelne kontroluje nový obsah a automaticky ho sťahuje, s prvotriednou podporou pre knižnice Plex, Jellyfin a Kodi, aby vaše mediálne centrum zostalo aktuálne bez akejkoľvek manuálnej práce.
Spustenie Pinchflat na vašom VPS udržiava sťahovanie v chode 24/7 bez zaťažovania vašej domácej šírky pásma alebo počítača. Integrácia SponsorBlock preskakuje sponzorované segmenty, generovanie RSS kanálov mení kanály na podcastové kanály a voliteľné automatické mazanie spravuje úložisko automaticky, ako vaša knižnica rastie.
Kľúčové vlastnosti Pinchflat
Automatizované sťahovanie kanálov
Nastavte pravidlá pre kanály alebo zoznamy skladieb a Pinchflat pravidelne kontroluje nové nahrávky a automaticky ich sťahuje bez akéhokoľvek manuálneho spustenia.
Integrácia mediálneho centra
Prvotriedna podpora pre Plex, Jellyfin a Kodi s výkonným systémom pomenovania, ktorý organizuje súbory presne tak, ako očakáva váš mediálny server.
Podpora SponsorBlock
Automaticky preskakuje alebo strihá sponzorované segmenty, úvody a závery zo stiahnutých videí pomocou komunitných dát SponsorBlock.
Generovanie RSS kanála
Konvertuje kanály a zoznamy videí YouTube na RSS kanály, aby ste mohli sledovať tvorcov videí v akejkoľvek aplikácii na podcasty alebo čítačke kanálov.
Inteligentné spravovanie úložiska
Nakonfigurujte automatické mazanie staršieho obsahu podľa veku alebo počtu, aby ste udržali využitie disku pod kontrolou, ako rastie váš archív.
Prečo spustiť Pinchflat na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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