Nasaďte SpacetimeDB v inštalácii na jedno kliknutie.
Relačná databáza a aplikačný server v jednom – klienti sa pripájajú priamo a spúšťajú logiku vo vnútri databázy s podmilisekundovou latenciou.
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S čím sa dá postaviť SpacetimeDB
SpacetimeDB eliminuje tradičný backendový zásobník kombináciou relačnej databázy a aplikačného servera do jedného nasaditeľného procesu. Namiesto udržiavania samostatnej vrstvy API medzi vašimi klientmi a dátami sa klienti pripájajú priamo k SpacetimeDB a vykonávajú logiku na strane servera – nazývanú moduly – priamo v samotnej databáze. Postavený v Rust s in-memory stavom a perzistenciou pomocou write-ahead logu, poskytuje konzistentné časy odozvy pod milisekundu bez pomocných služieb.
Samohosting SpacetimeDB na VPS vám poskytuje vyhradený CPU a RAM – primárne výkonnostné páky pre jeho in-memory architektúru – pričom všetky aplikačné dáta a kód modulov zostávajú pod vašou plnou kontrolou bez viazanosti na dodávateľa.
Kľúčové vlastnosti SpacetimeDB
Žiadna samostatná vrstva API
Klienti sa pripájajú priamo k databáze a vykonávajú moduly v nej, čím nahrádzajú celú vrstvu webových serverov, front správ a API jedným procesom.
Predplatné v reálnom čase
Klienti sa prihlásia na odber zmien v tabuľke a okamžite dostávajú automatickú delta synchronizáciu – nevyžaduje sa žiadne dotazovanie ani samostatný server WebSocket.
Modulárna logika
Napíšte serverovú aplikačnú logiku v jazyku Rust alebo C# a nasaďte ju ako kompilovaný modul priamo do databázy pre vysoký výkon a bezpečnosť.
V pamäti s perzistenciou
Všetok stav aplikácie je uložený v pamäti pre rýchle čítanie, zatiaľ čo protokol s predbežným zápisom zabezpečuje, že dáta prežijú reštarty a pády bez zložitých nastavení zálohovania.
Osvedčené vo výrobe
Poháňa celý backend hry BitCraft Online, masívnej multiplayerovej hry, kde je všetok stav v reálnom čase spravovaný jedinou inštanciou SpacetimeDB.
Prečo spustiť SpacetimeDB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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