Nasadenie Grafana Loki jednoklikovou inštaláciou.
Horizontálne škálovateľný systém agregácie logov inšpirovaný Prometheusom, navrhnutý pre nákladovo efektívne indexovanie štítkov namiesto celého textu.
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S čím sa dá postaviť Grafana Loki
Grafana Loki je open-source systém na agregáciu logov vyvinutý spoločnosťou Grafana Labs, ktorý pristupuje k logom podobne ako Prometheus – indexuje len malú sadu metadátových štítkov pre každý stream namiesto celého obsahu logu, čo udržuje náklady na úložisko a prevádzkovú réžiu dramaticky nižšie ako pri tradičných databázach logov. Logy sú odosielané agentmi ako Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit alebo Vector a dopytované pomocou LogQL.
Táto šablóna spája Loki s Grafanou predkonfigurovanou ako UI a prednastavuje Loki ako predvolený zdroj dát, takže logy sú prehľadávateľné v zobrazení Explore hneď, ako sa stack spustí. Vlastné hostovanie na VPS udržuje citlivé aplikačné a auditné logy úplne vo vašej vlastnej infraštruktúre, bez poplatkov za príjem dát za GB.
Kľúčové vlastnosti Grafana Loki
Indexovanie podľa štítkov
Loki indexuje len hŕstku štítkov metadát na tok záznamov namiesto celého dátového obsahu, čím znižuje náklady na úložisko a pamäť v porovnaní so systémami v štýle Elasticsearch.
Dotazovací jazyk LogQL
Dotazujte sa v logoch pomocou syntaxe inšpirovanej PromQL, ktorá podporuje filtrovanie, parsovanie a extrakciu metrík, aby ste mohli graficky znázorniť chybovosť a latenciu priamo z riadkov logov.
Zabalené Grafana UI
Zahrnutá inštancia Grafana prichádza s Loki predkonfigurovaným ako zdroj dát, pripraveným pre zobrazenie Prieskumníka, dashboardy a jednotné upozorňovanie od prvého dňa.
Viacagentový príjem
Prijímajte logy z Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash a od akéhokoľvek klienta, ktorý používa Loki push API, pre flexibilný zber naprieč vašou infraštruktúrou.
Zjednotené upozorňovanie
Definujte pravidlá upozornení založené na LogQL prostredníctvom Grafany a smerujte upozornenia do Slacku, PagerDuty, e-mailu a webhookov popri vašich existujúcich metrických upozorneniach.
Úložisko založené na súborovom systéme
Predvolený režim s jedným binárnym súborom uchováva bloky a index TSDB do zväzku Docker na disku, bez potreby externého úložiska objektov na začatie.
Prečo spustiť Grafana Loki na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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