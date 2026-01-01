Nasadiť Eclipse Kura inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source Java/OSGi IoT edge framework pre poľné brány so vstavanou konektivitou Modbus, OPC-UA, BACnet a MQTT.
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S čím sa dá postaviť Eclipse Kura
Eclipse Kura je framework založený na Java a OSGi, ktorý premení Linuxový stroj na spravovanú IoT edge bránu. Abstrahuje nízkoúrovňovú prácu s dotazovaním priemyselných protokolov, normalizáciou dátových balíkov, ukladaním offline dát do vyrovnávacej pamäte a publikovaním telemetrie do cloudového brokera, aby sa integrátori mohli sústrediť na zapojenie aktív a písanie obchodnej logiky namiesto inštalácie.
Spustenie Kury na VPS poskytuje priemyselným integrátorom, OEM výrobcom a IoT konzultantom reprodukovateľné testovacie prostredie pre konfigurácie brán predtým, ako sa dodajú na fyzický hardvér. Administratívna konzola založená na prehliadači vzdialene sprístupňuje každý graf zapojenia, ovládač a cloudový konektor, takže môžete prototypovať s reálnymi PLC a MQTT brokermi bez poskytovania vyhradených edge zariadení.
Kľúčové vlastnosti Eclipse Kura
Ovládače poľného protokolu
Vstavané ovládače pre Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 a zbernicu CAN vám umožňujú dotazovať sa na PLC a senzory bez písania vlastného kódu.
Vizuálny drôtový graf
Zmapujte ovládače, aktíva, filtre a cloudových vydavateľov ako vizuálny graf toku dát priamo v konzole na správu založenej na prehliadači.
Cloudové konektory
Publikujte telemetriu do Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub alebo akéhokoľvek MQTT brokera s offline vyrovnávacou pamäťou a doručovaním s ukladaním a preposielaním.
OSGi behové prostredie
Nasadzovanie podpísaných balíkov a balíkov ovládačov za chodu bezdrôtovo na rozšírenie správania brány bez reštartovania frameworku.
Orchestrácia kontajnerov
Spravujte kontajnery pracovného zaťaženia na bráne z rovnakého administrátorského rozhrania, spájajúc orchestráciu na okraji siete s tradičnými dátovými tokmi Kura.
Vzdialená správa
Nakonfigurujte každú snímku, ovládač a bezpečnostnú politiku z webovej konzoly, aby bolo možné flotilu brán prekonfigurovať z jedného miesta.
Prečo spustiť Eclipse Kura na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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