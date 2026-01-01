Nasaďte Postiz inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source platforma na plánovanie sociálnych médií s tvorbou obsahu poháňanou AI pre viac ako 15 sietí z jedného ovládacieho panela.
Vyberte si VPS plán pre Postiz
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Postiz
Postiz je open-source alternatíva k drahým SaaS nástrojom pre sociálne siete, ktorá vám umožňuje plánovať, spravovať a analyzovať vašu prítomnosť naprieč X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord a ďalšími z jedného zjednoteného rozhrania. Jeho vstavaná integrácia AI s OpenAI generuje návrhy príspevkov a automatické dokončovanie, zatiaľ čo editor podobný Canve spracováva vizuálny obsah.
Vlastné hostovanie Postiz na vašom VPS udržuje vašu obsahovú stratégiu a analytické dáta súkromné, odstraňuje poplatky za predplatné na používateľa a poskytuje tímom neobmedzenú kapacitu plánovania s vlastnými integráciami prostredníctvom N8N, Make.com a Zapier.
Kľúčové vlastnosti Postiz
Multiplatformové plánovanie
Naplánujte a publikujte na viac ako 15 sociálnych sietí súčasne zo zdieľaného kalendára obsahu s preplánovaním pomocou drag-and-drop a hromadným importom CSV.
Tvorba obsahu umelou inteligenciou
Integrácia OpenAI navrhuje text príspevku, dokončuje návrhy a pomáha prispôsobiť správy publiku každej platformy — čím ušetríte hodiny manuálneho písania.
Vstavaný vizuálny editor
Editor podobný Canve vám umožňuje navrhovať obrázky a značkovú grafiku priamo v Postiz bez prepínania na samostatný dizajnový nástroj.
Tímová spolupráca
Riadenie prístupu na základe rolí a schvaľovacie pracovné postupy umožňujú viacerým prispievateľom spravovať sociálne účty, pričom sa zachováva konzistencia značky a dohľad.
Integrácie automatizácie
Natívne konektory pre N8N, Make.com a Zapier vám umožňujú spúšťať príspevky z externých udalostí a vytvárať komplexné automatizačné kanály obsahu.
Prečo spustiť Postiz na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.