Nasadenie n8n jedným kliknutím.
Open-source platforma na automatizáciu pracovných postupov s vizuálnym editorom založeným na uzloch na pripojenie aplikácií, API a služieb.
Vyberte si VPS plán pre n8n
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť n8n
n8n je platforma na automatizáciu pracovných postupov, ktorá spája aplikácie, služby a API prostredníctvom vizuálneho rozhrania založeného na uzloch. Umožňuje jednotlivcom a tímom automatizovať opakujúce sa úlohy, synchronizovať dáta medzi nástrojmi a vytvárať vlastné integračné pipeline – a to všetko bez uzamykania dát v cloude tretej strany. So stovkami vstavaných uzlov, podporou pre vlastnú logiku JavaScriptu a spúšťaním riadeným udalosťami prostredníctvom webhookov a plánov, n8n zvláda všetko od jednoduchých upozornení až po komplexné viacstupňové obchodné procesy.
Samostatné hostovanie n8n na vašom VPS znamená, že vaša logika pracovných postupov, poverenia API a dáta o vykonávaní nikdy neopustia vašu infraštruktúru. Získate neobmedzené vykonávanie pracovných postupov bez cenotvorby za úlohu a plnú kontrolu nad rozšírením, zálohovaním a verzovaním vašich automatizácií presne podľa potreby.
Kľúčové vlastnosti n8n
Vizuálny nástroj na tvorbu pracovných postupov
Editor uzlov typu drag-and-drop vám umožňuje vizuálne navrhovať viackrokové automatizácie s náhľadmi vykonávania v reálnom čase na ladenie každého kroku.
Stovky integrácií
Vstavané uzly pokrývajú populárne aplikácie, databázy a API – od Slacku a GitHubu po PostgreSQL a HTTP požiadavky – pripravené na použitie bez vlastného kódu.
Vlastná logika JavaScriptu
Píšte JavaScript priamo v uzloch pracovného postupu na transformáciu dát, aplikáciu obchodnej logiky alebo volanie akéhokoľvek externého API, ktoré nie je pokryté vstavanými integráciami.
Webhooks a Plánovanie
Spúšťajte pracovné postupy okamžite prostredníctvom webhookov, podľa plánu cron alebo v reakcii na udalosti z pripojených služieb bez neustáleho dopytovania.
Vlastníctvo vlastne hostovaných dát
Všetky definície pracovných postupov, poverenia API a protokoly vykonávania zostávajú na vašom VPS bez poplatkov za každé vykonanie a bez limitov používania.
Prečo spustiť n8n na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.