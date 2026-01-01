Zľava až do výšky 69 % na Activepieces

Nasadenie Activepieces jedným kliknutím.

Open-source no-code platforma na automatizáciu s viac ako 200 integráciami a vstavanou podporou AI agenta.

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Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  € /mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie Activepieces jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Activepieces

Activepieces je bezplatná, open-source automatizačná platforma, ktorá vám umožňuje pripojiť vaše aplikácie a automatizovať opakujúce sa úlohy prostredníctvom vizuálneho nástroja na tvorbu drag-and-drop – nie je potrebný žiadny kód. S viac ako 200 integráciami pokrývajúcimi nástroje na zvýšenie produktivity, komunikačné platformy, databázy a služby AI, slúži ako samoobslužná alternatíva k Zapier a Make.

Čo odlišuje Activepieces, je jeho natívny dizajn zameraný na AI: môžete vytvárať inteligentných agentov, ktorí používajú LLM na uvažovanie a konanie, pripájať sa k nástrojom kompatibilným s MCP a spúšťať vlastné kroky v jazyku JavaScript alebo Python, keď no-code nestačí. Pretože všetko beží na vašej vlastnej infraštruktúre, vaše API kľúče, zákaznícke dáta a obchodná logika nikdy neopustia vaše servery – a neexistujú žiadne poplatky za používanie na úlohu bez ohľadu na to, koľko automatizácií spustíte.

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Kľúčové vlastnosti Activepieces

Vizuálny tvorca pracovných postupov

Rozhranie potiahni a pusť umožňuje komukoľvek vytvárať viackrokové automatizácie bez písania kódu, čím sa čas od nápadu po spustený pracovný postup skráti na minúty.

200+ integrácií

Pripojte Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion a stovky ďalších riešení pripravených na okamžité použitie, ktoré zahŕňajú nástroje, ktoré už väčšina tímov používa.

Podpora AI agenta

Vytvárajte agentov, ktorí používajú rozsiahle jazykové modely na uvažovanie, vyhľadávanie a vykonávanie akcií—presahujúc automatizáciu založenú na pravidlách na spracovanie úloh, ktoré si vyžadujú úsudok.

Vlastné kódové kroky

Ponorte sa do JavaScriptu alebo Pythonu v rámci akéhokoľvek toku pre logiku, ktorá presahuje možnosti bezkódového programovania, čo dáva vývojárom plnú flexibilitu bez toho, aby opustili vizuálny nástroj na tvorbu.

Žiadne spoplatnenie podľa spotreby

Samohosting znamená neobmedzené spustenia pracovných postupov bez dodatočných nákladov, vďaka čomu sú Activepieces ekonomické pre vysokobjemové automatizačné procesy, ktoré by boli drahé na cloudových platformách.

Prečo spustiť Activepieces na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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