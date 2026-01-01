Nasadenie Activepieces jedným kliknutím.
Open-source no-code platforma na automatizáciu s viac ako 200 integráciami a vstavanou podporou AI agenta.
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S čím sa dá postaviť Activepieces
Activepieces je bezplatná, open-source automatizačná platforma, ktorá vám umožňuje pripojiť vaše aplikácie a automatizovať opakujúce sa úlohy prostredníctvom vizuálneho nástroja na tvorbu drag-and-drop – nie je potrebný žiadny kód. S viac ako 200 integráciami pokrývajúcimi nástroje na zvýšenie produktivity, komunikačné platformy, databázy a služby AI, slúži ako samoobslužná alternatíva k Zapier a Make.
Čo odlišuje Activepieces, je jeho natívny dizajn zameraný na AI: môžete vytvárať inteligentných agentov, ktorí používajú LLM na uvažovanie a konanie, pripájať sa k nástrojom kompatibilným s MCP a spúšťať vlastné kroky v jazyku JavaScript alebo Python, keď no-code nestačí. Pretože všetko beží na vašej vlastnej infraštruktúre, vaše API kľúče, zákaznícke dáta a obchodná logika nikdy neopustia vaše servery – a neexistujú žiadne poplatky za používanie na úlohu bez ohľadu na to, koľko automatizácií spustíte.
Kľúčové vlastnosti Activepieces
Vizuálny tvorca pracovných postupov
Rozhranie potiahni a pusť umožňuje komukoľvek vytvárať viackrokové automatizácie bez písania kódu, čím sa čas od nápadu po spustený pracovný postup skráti na minúty.
200+ integrácií
Pripojte Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion a stovky ďalších riešení pripravených na okamžité použitie, ktoré zahŕňajú nástroje, ktoré už väčšina tímov používa.
Podpora AI agenta
Vytvárajte agentov, ktorí používajú rozsiahle jazykové modely na uvažovanie, vyhľadávanie a vykonávanie akcií—presahujúc automatizáciu založenú na pravidlách na spracovanie úloh, ktoré si vyžadujú úsudok.
Vlastné kódové kroky
Ponorte sa do JavaScriptu alebo Pythonu v rámci akéhokoľvek toku pre logiku, ktorá presahuje možnosti bezkódového programovania, čo dáva vývojárom plnú flexibilitu bez toho, aby opustili vizuálny nástroj na tvorbu.
Žiadne spoplatnenie podľa spotreby
Samohosting znamená neobmedzené spustenia pracovných postupov bez dodatočných nákladov, vďaka čomu sú Activepieces ekonomické pre vysokobjemové automatizačné procesy, ktoré by boli drahé na cloudových platformách.
Prečo spustiť Activepieces na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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