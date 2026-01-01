Nasadiť MLflow inštaláciou na jedno kliknutie.
Open-source platforma na sledovanie ML experimentov, správu modelov a monitorovanie LLM aplikácií vo výrobe.
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S čím sa dá postaviť MLflow
MLflow je najväčšia open-source AI inžinierska platforma s viac ako 60 miliónmi stiahnutí mesačne. Pokrýva kompletný životný cyklus strojového učenia: zaznamenávanie parametrov a metrík experimentov, porovnávanie spustení naprieč konfiguráciami, registráciu modelov pre nasadenie a správu ich postupu cez stagingové a produkčné prostredia. Nativne podporované PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain a desiatkami ďalších ML frameworkov prostredníctvom autologgingu, vyžaduje minimálne zmeny kódu na prijatie.
Verzia 3 rozširuje MLflow do éry LLM s distribuovaným trasovaním založeným na OpenTelemetry pre agentov a volania LLM, systematickým vyhodnocovaním s viac ako 50 vstavanými hodnotiteľmi, registrom promptov s úplným sledovaním pôvodu a AI bránou, ktorá smeruje prevádzku naprieč OpenAI, Anthropic a ďalšími poskytovateľmi s obmedzením rýchlosti a kontrolou nákladov. Vlastné hostovanie uchováva všetky stopy, artefakty a metadáta modelu na infraštruktúre, ktorú ovládate.
Kľúčové vlastnosti MLflow
Sledovanie experimentov
Zaznamenávajte parametre, metriky, značky a artefakty pre každé spustenie tréningu. Porovnávajte experimenty vedľa seba na identifikáciu najlepšej konfigurácie modelu.
Register modelov
Centrálne spravujte ML modely naprieč testovacím a produkčným prostredím s históriou verzií, schvaľovacími pracovnými postupmi a riadením prístupu na úrovni tímu.
LLM a Trasovanie agentov
Zaznamenajte kompletné sledovania založené na OpenTelemetry každého volania LLM a kroku agenta. Odlaďte latenciu, náklady na tokeny a kvalitu výstupu v produkcii.
Hodnotenie LLM
Spúšťajte systematické hodnotenia pomocou viac ako 50 vstavaných metrík a hodnotiteľov LLM. Sledujte regresie kvality predtým, než sa dostanú k produkčným používateľom.
Register výziev
Verzionujte, testujte a nasadzujte výzvy s úplným sledovaním pôvodu. Automaticky optimalizujte výzvy pomocou najmodernejších algoritmov na zlepšenie výkonu úloh.
AI Brána
Smerujte požiadavky LLM cez OpenAI, Anthropic a iných poskytovateľov prostredníctvom jednotného API kompatibilného s OpenAI s obmedzením rýchlosti a kontrolou nákladov.
Prečo spustiť MLflow na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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