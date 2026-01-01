Nasaďte ONLYOFFICE Docs jedným kliknutím.
Samoobslužný online kancelársky balík s kolaboratívnymi úpravami súborov Word, Excel a PowerPoint v reálnom čase vo vašom prehliadači.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Document Server) je open-source online kancelársky balík, ktorý prináša kolaboratívne úpravy súborov vo formátoch DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF a iných na váš vlastný server. Poskytuje pixelovo presnú kompatibilitu s formátmi Microsoft Office, čo z neho robí bezproblémovú náhradu za cloudové kancelárske nástroje bez vystavenia vašich dokumentov službám tretích strán.
Samohosting ONLYOFFICE Docs kladie súkromie dokumentov na prvé miesto — súbory nikdy neopustia vašu infraštruktúru. Integruje sa s Nextcloud, ownCloud, Seafile a desiatkami ďalších platforiem prostredníctvom oficiálnych konektorov a používa zabezpečenie tokenmi JWT na ochranu prístupu k API. Komunitná edícia podporuje až 20 súbežných pripojení na úpravu bezplatne.
Kľúčové vlastnosti ONLYOFFICE Docs
Spolupráca v reálnom čase
Viacero používateľov môže spoločne upravovať dokumenty, tabuľky a prezentácie súčasne so sledovaním kurzora v reálnom čase, komentármi a sledovaním zmien.
Kompatibilita s MS Office
Otvárajte, upravujte a ukladajte súbory DOCX, XLSX a PPTX s vysokou vernosťou – bez artefaktov konverzie formátu alebo posunov rozloženia.
Viacformátová podpora
Podporuje DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF a ďalšie v rámci editorov dokumentov, tabuliek a prezentácií.
JWT API Zabezpečenie
Validácia JSON Web Tokenu zabezpečuje každú požiadavku API, čím sa zabezpečí, že iba autorizované integrácie a používatelia majú prístup k serveru dokumentov.
Integrácia Nextcloud a Seafile
Oficiálne konektory pre Nextcloud, ownCloud, Seafile a 40+ ďalších platforiem premieňajú ONLYOFFICE Docs na pripravený backend na kolaboratívne úpravy.
Editor PDF a formuláre
Upravujte súbory PDF a vytvárajte vyplniteľné formuláre PDF priamo v prehliadači bez dodatočného softvéru alebo zásuvných modulov.
Prečo spustiť ONLYOFFICE Docs na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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