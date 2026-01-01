Nasaďte Dialoqbase inštaláciou jedným kliknutím.
Samohostiteľný nástroj na tvorbu chatbota so súkromnou vedomostnou bázou a pripojiteľnými poskytovateľmi jazykových a embeddingových modelov.
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S čím sa dá postaviť Dialoqbase
Dialoqbase je open-source platforma na vytváranie vlastných chatbotov založených na vašej vlastnej znalostnej báze. Dokumenty, webové stránky, PDF, GitHub repozitáre, audio a video prepisy môžu byť spracované a indexované pomocou PostgreSQL s pgvector a následne dopytované prostredníctvom akéhokoľvek podporovaného jazykového modelu — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama alebo lokálnej inštancie AI hostovanej samostatne. Zmena poskytovateľov si nevyžaduje preindexovanie vašich zdrojov.
Samostatné hostovanie Dialoqbase na vašom vlastnom VPS udržiava proprietárne dokumenty, históriu konverzácií a kľúče API poskytovateľa pod vašou kontrolou, bez poplatkov za správu alebo závislosti na SaaS tretej strany. Vstavané integrácie kanálov vám umožňujú publikovať rovnakého bota na Telegram, Discord, WhatsApp alebo vložiteľný webový widget.
Kľúčové vlastnosti Dialoqbase
Súkromná vedomostná báza
Načítajte súbory PDF, webové stránky, mapy stránok, dokumenty Word, úložiská GitHub, obyčajný text a zvukové alebo video prepisy, aby ste každého bota opreli o vaše vlastné dáta.
Viacposkytovateľské veľké jazykové modely (LLM)
Prepínajte medzi OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama a Local AI bez preindexovania vašich zdrojov alebo prepisovania výziev.
Vektorové vyhľadávanie Postgres
Vektorové vloženia žijú v PostgreSQL s pgvector, takže jedna databáza poháňa metadáta, históriu konverzácií a vyhľadávanie podobnosti.
Integrácie kanálov
Publikujte rovnakého bota na Telegram, Discord, WhatsApp alebo vložiteľný webový widget z jednej konfigurácie.
Vložiteľný webový widget
Vložte krátky tag skriptu do akéhokoľvek webu, aby ste zobrazili vášho bota ako plávajúci chatovací widget bez písania front-end kódu.
Prístup k REST API
Rozhranie REST API vám umožňuje spúšťať konverzácie, preškoľovať na nových zdrojoch a presmerovať odpovede do vlastných aplikácií a automatizácií.
Prečo spustiť Dialoqbase na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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