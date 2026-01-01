Nasadenie pygeoapi inštaláciou jedným kliknutím.
Python server implementujúci súbor štandardov OGC API na publikovanie geopriestorových dát cez HTTP.
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S čím sa dá postaviť pygeoapi
pygeoapi je open-source implementácia Pythonu štandardov OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR), ktorá premieňa geopriestorové súbory údajov na objaviteľné, prehliadateľné RESTful API. Obsahuje vstavaný HTML prehliadač, takže aj používatelia bez vývojárskych znalostí môžu prechádzať kolekciami, kontrolovať položky na mape a sťahovať GeoJSON bez napísania jediného požiadavku.
Vlastné hostovanie pygeoapi na vašom vlastnom VPS vám dáva plnú kontrolu nad tým, ktoré súbory údajov sú vystavené, kde sa nachádzajú a kto ich môže dotazovať. Pripojte PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB alebo vzdialené zdroje WFS/WMS a publikujte ich pod vašou vlastnou doménou s HTTPS, ktoré spracováva pribalený proxy server Traefik.
Kľúčové vlastnosti pygeoapi
Štandardy OGC API
Implementuje funkcie OGC API, pokrytia, dlaždice, záznamy, procesy a získavanie environmentálnych údajov na základe jedného konfiguračného súboru.
Vstavaný HTML prehliadač
Každá kolekcia, položka a proces je prehliadateľný z webového rozhrania s interaktívnou mapou Leaflet a pekne formátovaným JSON.
Mnoho dátových backendov
Poskytujte PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON a vzdialené zdroje WFS prostredníctvom jednotných poskytovateľov.
OpenAPI dokumentácia
Popis OpenAPI 3.0 a používateľské rozhranie Swagger/Redoc sa automaticky generujú z konfigurácie, aby sa klienti mohli rýchlo integrovať.
Geopriestorové spracovanie
Sprístupnite funkcie Pythonu ako procesy OGC API na spúšťanie transformácií na požiadanie, analýz a úloh ETL pre vaše zverejnené dáta.
STAC a katalógy metadát
Publikujte katalógy snímok a záznamov kompatibilné so STAC, aby partneri mohli programovo vyhľadávať a prehľadávať vaše geopriestorové dáta.
Prečo spustiť pygeoapi na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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