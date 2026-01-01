Nasaďte ZincSearch jednoklikovou inštaláciou.
Ľahký open-source vyhľadávač vytvorený v Go, ktorý poskytuje fulltextové vyhľadávanie so zlomkom využitia zdrojov Elasticsearch.
Vyberte si VPS plán pre ZincSearch
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť ZincSearch
ZincSearch je open-source vyhľadávač napísaný v Go, ktorý slúži ako ľahká alternatíva k Elasticsearch, navrhnutý pre tímy, ktoré potrebujú rýchle fulltextové vyhľadávanie bez prevádzkovania klastra založeného na JVM. Dodáva sa ako jeden binárny súbor, pohodlne beží na menej ako 1 GB RAM, ponúka ingest API kompatibilné s Elasticsearch a obsahuje vstavané webové používateľské rozhranie (UI) Vue na indexovanie dát a spúšťanie dotazov.
Vlastné hostovanie ZincSearch na vašom vlastnom VPS udržiava log dáta, indexy dokumentov a analytiku vyhľadávania pod vašou kontrolou, pričom sa vyhnete nákladom a prevádzkovým nárokom spravovaného Elasticsearch alebo hostovaných vyhľadávacích platforiem – a bezschémový dizajn znamená, že môžete začať indexovať JSON dokumenty v priebehu niekoľkých minút od nasadenia.
Kľúčové vlastnosti ZincSearch
Jednobinárna stopa
Beží s menej ako 1 GB RAM bez JVM, bez ladenia Lucene a bez spustenia klastra – ideálne pre menšie VPS plány.
Elasticsearch-kompatibilné API
Vstavaná podpora pre ingest API rozhrania Elasticsearch umožňuje existujúcim odosielateľom protokolov a klientom odosielať dokumenty bez zmien kódu.
Vstavané webové UI
Rozhranie na báze Vue na správu indexov, spúšťanie vyhľadávacích dopytov a prehliadanie dokumentov je dodávané pripravené na použitie.
Bezschémové indexovanie
Indexujte dokumenty JSON priamo s automatickou detekciou polí — nevyžadujú sa žiadne predbežné definície mapovania.
Vstavaná autentifikácia
Autentifikácia na základe tokenov je zahrnutá a predvolene povolená, bez samostatného bezpečnostného doplnku na konfiguráciu.
Agregácie a fasety
Štandardné agregačné dotazy poháňajú dashboardy, analýzu logov a filtrované vyhľadávacie prostredia naprieč miliónmi dokumentov.
Prečo spustiť ZincSearch na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.