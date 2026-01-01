Nasaďte Kimai inštaláciou jedným kliknutím.
Bezplatná platforma s otvoreným zdrojovým kódom na sledovanie času pre freelancerov, agentúry a tímy na zaznamenávanie fakturovateľných hodín a generovanie faktúr.
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S čím sa dá postaviť Kimai
Kimai je vyspelá open-source aplikácia na sledovanie času, ktorá poskytuje freelancerom, agentúram a firmám spoľahlivý spôsob, ako zaznamenávať fakturovateľné hodiny, spravovať klientske projekty a vytvárať presné faktúry. S čistým webovým rozhraním, podporou viacerých používateľov a povoleniami založenými na rolách sa škáluje od samostatného vývojára sledujúceho svoj vlastný čas až po agentúru koordinujúcu desiatky členov tímu pre mnohých klientov.
Na rozdiel od nástrojov na sledovanie času SaaS, ktoré účtujú poplatok za jedno miesto, samohosting Kimai na vašom vlastnom VPS znamená žiadne opakujúce sa poplatky za predplatné a úplné vlastníctvo vašich časových záznamov a fakturačných údajov. Táto šablóna obsahuje MySQL pre trvalé úložisko pripravené na produkciu.
Kľúčové vlastnosti Kimai
Evidencia účtovateľných hodín
Spustite a zastavte časovače alebo zadajte hodiny manuálne pre akéhokoľvek klienta, projekt alebo aktivitu pre presné záznamy fakturácie.
Generovanie faktúr
Vytvárajte faktúry priamo zo sledovaných časových záznamov bez exportovania do samostatného nástroja.
Podrobné hlásenie
Filtrujte správy podľa používateľa, projektu, klienta alebo rozsahu dátumov, aby ste pochopili využitie a podporili fakturáciu klientov.
Rozšíriteľnosť zásuvných modulov
Rozšírte Kimai o komunitné pluginy pre vlastné pracovné postupy, integrácie a ďalšie exportné formáty.
Prečo spustiť Kimai na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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