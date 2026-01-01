Nasaďte LibreSpeed inštaláciou jedným kliknutím.
Samohostovaný test rýchlosti internetu, ktorý funguje v akomkoľvek prehliadači bez potreby Flashu, Javy alebo doplnkov.
Vyberte si VPS plán pre LibreSpeed
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť LibreSpeed
LibreSpeed je ľahký, open-source HTML5 test rýchlosti, ktorý meria sťahovanie, nahrávanie, ping a jitter priamo v prehliadači. Na rozdiel od komerčných stránok na testovanie rýchlosti beží výhradne na infraštruktúre, ktorú ovládate, takže môžete zverejniť súkromný test rýchlosti pre váš tím, ISP alebo zákazníkov bez toho, aby ste posielali prevádzku cez meracie servery tretích strán.
Vlastné hostovanie LibreSpeed na VPS vám poskytuje presné, opakovateľné merania voči serveru, ktorému dôverujete, s databázou výsledkov pre každý test, ktorá vám umožňuje porovnávať kvalitu pripojenia v priebehu času. Testy fungujú na akomkoľvek modernom stolnom alebo mobilnom prehliadači bez kroku inštalácie a bez klientskej aplikácie.
Kľúčové vlastnosti LibreSpeed
Bezinštalačný test prehliadača
Čistý HTML5 a JavaScript — beží v akomkoľvek modernom prehliadači na počítači alebo mobile, bez potreby Flash, Java alebo sťahovania.
Stiahnutie, nahratie, ping, jitter
Poskytuje všetky štyri štandardné metriky s konfigurovateľnou dĺžkou testu a počtom súbežných pripojení pre presné výsledky.
Databáza výsledkov
Vstavaný backend SQLite alebo MySQL ukladá každý testovací beh s časovou pečiatkou, IP adresou a ISP, aby ste mohli sledovať zmeny v priebehu času.
Prispôsobiteľný branding
Upravte front-end HTML, vymeňte logo a použite vlastnú tému na dodanie plne značkového testu rýchlosti pre vašu organizáciu.
Vyhľadávanie IP adries a ISP
Voliteľná integrácia ipinfo.io obohatí každý výsledok o ISP, organizáciu a približnú polohu návštevníka.
Prečo spustiť LibreSpeed na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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