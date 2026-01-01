Zľava až do výšky 69 % na Plausible Analytics

Nasadiť Plausible Analytics pomocou inštalácie jedným kliknutím.

Ľahká, bez súborov cookie platforma na webovú analýzu, ktorá je plne v súlade s GDPR a uchováva všetky údaje návštevníkov na vašom vlastnom serveri.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Plausible Analytics pomocou inštalácie jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Plausible Analytics

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Plausible Analytics

Plausible Analytics je open-source, súkromie-rešpektujúca alternatíva k Google Analytics, ktorá sleduje základné metriky webových stránok bez súborov cookie, zhromažďovania osobných údajov alebo bannerov so súhlasom. Jeho sledovací skript váži menej ako 1 KB, takže má prakticky nulový vplyv na časy načítania stránok a zároveň poskytuje prehľadný ovládací panel so všetkými potrebnými informáciami o návštevnosti.

Vlastné hostovanie Plausible na vašom VPS uchováva každý záznam o zobrazení stránky a udalosti na vašej infraštruktúre bez prístupu tretích strán. Táto šablóna spája aplikáciu Plausible s PostgreSQL pre metadáta a ClickHouse pre vysokovýkonné analytické dotazy, čím vám poskytuje kompletné, produkčné nastavenie, ktoré uchováva dáta neobmedzene dlho za fixné náklady na infraštruktúru.

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Kľúčové vlastnosti Plausible Analytics

Sledovanie bez súborov cookie

Merá návštevnosť bez súborov cookie alebo trvalých identifikátorov, takže nepotrebujete banner so súhlasom a zostávate v súlade s GDPR a CCPA v predvolenom nastavení.

Pod 1 KB Skript

Sledovací skript je menší ako väčšina obrázkov, nepridáva žiadne merateľné oneskorenie pri načítavaní stránok, pričom stále zachytáva všetky dôležité metriky.

Prehľad v reálnom čase

Pozrite si aktuálny počet návštevníkov spolu s historickými trendmi, zdrojmi návštevnosti a najnavštevovanejšími stránkami na jedinom, ľahko čitateľnom ovládacom paneli.

Sledovanie cieľov a udalostí

Monitorujte vlastné konverzie a udalosti – odoslania formulárov, kliknutia na tlačidlá a odchádzajúce odkazy – bez písania zložitého analytického kódu.

ClickHouse Analytický engine

Stĺpcové úložisko ClickHouse umožňuje rýchle dotazy naprieč miliónmi zobrazení stránok, vďaka čomu sa ovládacie panely načítavajú okamžite aj na stránkach s vysokou návštevnosťou.

Prečo spustiť Plausible Analytics na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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