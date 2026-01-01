Nasadiť Plausible Analytics pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Ľahká, bez súborov cookie platforma na webovú analýzu, ktorá je plne v súlade s GDPR a uchováva všetky údaje návštevníkov na vašom vlastnom serveri.
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S čím sa dá postaviť Plausible Analytics
Plausible Analytics je open-source, súkromie-rešpektujúca alternatíva k Google Analytics, ktorá sleduje základné metriky webových stránok bez súborov cookie, zhromažďovania osobných údajov alebo bannerov so súhlasom. Jeho sledovací skript váži menej ako 1 KB, takže má prakticky nulový vplyv na časy načítania stránok a zároveň poskytuje prehľadný ovládací panel so všetkými potrebnými informáciami o návštevnosti.
Vlastné hostovanie Plausible na vašom VPS uchováva každý záznam o zobrazení stránky a udalosti na vašej infraštruktúre bez prístupu tretích strán. Táto šablóna spája aplikáciu Plausible s PostgreSQL pre metadáta a ClickHouse pre vysokovýkonné analytické dotazy, čím vám poskytuje kompletné, produkčné nastavenie, ktoré uchováva dáta neobmedzene dlho za fixné náklady na infraštruktúru.
Kľúčové vlastnosti Plausible Analytics
Sledovanie bez súborov cookie
Merá návštevnosť bez súborov cookie alebo trvalých identifikátorov, takže nepotrebujete banner so súhlasom a zostávate v súlade s GDPR a CCPA v predvolenom nastavení.
Pod 1 KB Skript
Sledovací skript je menší ako väčšina obrázkov, nepridáva žiadne merateľné oneskorenie pri načítavaní stránok, pričom stále zachytáva všetky dôležité metriky.
Prehľad v reálnom čase
Pozrite si aktuálny počet návštevníkov spolu s historickými trendmi, zdrojmi návštevnosti a najnavštevovanejšími stránkami na jedinom, ľahko čitateľnom ovládacom paneli.
Sledovanie cieľov a udalostí
Monitorujte vlastné konverzie a udalosti – odoslania formulárov, kliknutia na tlačidlá a odchádzajúce odkazy – bez písania zložitého analytického kódu.
ClickHouse Analytický engine
Stĺpcové úložisko ClickHouse umožňuje rýchle dotazy naprieč miliónmi zobrazení stránok, vďaka čomu sa ovládacie panely načítavajú okamžite aj na stránkach s vysokou návštevnosťou.
Prečo spustiť Plausible Analytics na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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