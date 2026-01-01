Nasaďte Fireshare inštaláciu jedným kliknutím.
Samoobslužná platforma na zdieľanie videí a obrázkov pre herné klipy s jedinečnými zdieľateľnými odkazmi a prístupom chráneným heslom.
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Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.
S čím sa dá postaviť Fireshare
Fireshare je platforma na zdieľanie médií s vlastným hostingom, navrhnutá na zdieľanie herných klipov, videí a obrázkov prostredníctvom jedinečných odkazov na zdieľanie pre každú položku. Nahrajte svoje nahrávky raz a zdieľajte ich individuálne s priateľmi alebo verejne — každý klip získa vlastnú URL adresu s voliteľnou ochranou heslom pre položky, ktoré chcete zachovať ako polo-súkromné.
Na rozdiel od cloudových video služieb, Fireshare beží výhradne na vašom vlastnom VPS bez obmedzení nahrávania, bez vodoznakov a bez potreby účtu pre divákov. Obsah je usporiadaný podľa hry, prehliadateľný prostredníctvom verejného alebo súkromného kanála a odoberateľný prostredníctvom RSS — čo dáva vášmu publiku správny domov pre váš video obsah bez toho, aby ste ich posielali na platformu tretej strany.
Kľúčové vlastnosti Fireshare
Zdieľateľné odkazy na klip
Každé video a obrázok získa jedinečnú verejnú URL, ktorú môžete zdieľať priamo — žiadne nútené vytvorenie účtu ani presmerovanie platformy pre divákov.
Zdieľanie chránené heslom
Uzamknite jednotlivé klipy alebo celý váš kanál za heslo, aby ste presne kontrolovali, kto si môže pozrieť váš obsah.
Organizácia založená na hrách
Označte a prehliadajte obsah podľa názvu hry, udržujte svoje klipy usporiadané a uľahčite divákom nájdenie záznamu pre konkrétnu hru.
Podpora RSS kanála
Fireshare generuje RSS kanály, aby sa sledovatelia mohli prihlásiť na odber a dostávať upozornenia vždy, keď zverejníte nové klipy alebo obrázky.
Vstavané transkódovanie videa
Transkódovanie založené na CPU automaticky spracováva nahrané súbory do webovo optimalizovaných formátov, takže klipy sa prehrávajú plynulo v akomkoľvek prehliadači bez manuálnej konverzie.
Prečo spustiť Fireshare na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Odporúčané umiestnenie servera:
Kontrola...
Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
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