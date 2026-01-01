Nasadiť BroadcastChannel inštaláciou jedným kliknutím
Premeňte akýkoľvek verejný kanál Telegramu na mikroblog optimalizovaný pre SEO, bez klientskeho JavaScriptu a s automatickými RSS kanálmi.
Vyberte si VPS plán pre BroadcastChannel
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť BroadcastChannel
BroadcastChannel je open-source platforma poháňaná Astro, ktorá konvertuje verejné Telegram kanály na plnohodnotné mikroblogy. Namiesto udržiavania tradičného CMS píšete príspevky v Telegrame a BroadcastChannel generuje rýchlu webovú stránku optimalizovanú pre SEO, ktorú si vaše publikum môže prezerať. Každá správa sa stane stránkou so správnymi metadátami, mapou stránok a duálnymi RSS kanálmi vo formátoch XML a JSON pre čítačky kanálov a agregátory obsahu.
Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS vám poskytuje vlastnú doménu a plnú kontrolu nad publikovaným obsahom, bez závislosti od Vercel, Cloudflare Pages alebo akejkoľvek inej hostingovej platformy tretej strany. Výsledná stránka neposiela do prehliadača žiadny JavaScript — je rýchla na akomkoľvek pripojení a veľmi priateľská k prehľadávačom vyhľadávačov.
Kľúčové vlastnosti BroadcastChannel
Telegram ako CMS
Píšte príspevky v Telegrame ako obvykle – BroadcastChannel ich načíta a automaticky zverejní na vašej stránke bez akýchkoľvek ďalších krokov.
Nulový klient JavaScript
Stránky sú plne vykresľované serverom, pričom sa do prehliadača neposiela žiadny JavaScript, čo vedie k rýchlemu načítaniu a vysokým skóre SEO.
Vstavané RSS kanály
Každý blog automaticky dostane XML a JSON RSS kanály, aby sa čitatelia mohli prihlásiť na odber prostredníctvom akéhokoľvek agregátora kanálov alebo čítačky.
SEO a mapy stránok
Automaticky generované mapy stránok, čisté URL a správne meta značky zabezpečujú, že váš obsah bude objaviteľný prostredníctvom vyhľadávačov už od prvého dňa.
Integrácia sociálnych prepojení
Prepojte profily Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky a Discord z navigácie stránky bez písania akéhokoľvek vlastného kódu.
Prečo spustiť BroadcastChannel na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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