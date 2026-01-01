Zľava až do výšky 69 % na BroadcastChannel

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Premeňte akýkoľvek verejný kanál Telegramu na mikroblog optimalizovaný pre SEO, bez klientskeho JavaScriptu a s automatickými RSS kanálmi.

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Nasadiť BroadcastChannel inštaláciou jedným kliknutím

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RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
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5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť BroadcastChannel

BroadcastChannel je open-source platforma poháňaná Astro, ktorá konvertuje verejné Telegram kanály na plnohodnotné mikroblogy. Namiesto udržiavania tradičného CMS píšete príspevky v Telegrame a BroadcastChannel generuje rýchlu webovú stránku optimalizovanú pre SEO, ktorú si vaše publikum môže prezerať. Každá správa sa stane stránkou so správnymi metadátami, mapou stránok a duálnymi RSS kanálmi vo formátoch XML a JSON pre čítačky kanálov a agregátory obsahu.

Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS vám poskytuje vlastnú doménu a plnú kontrolu nad publikovaným obsahom, bez závislosti od Vercel, Cloudflare Pages alebo akejkoľvek inej hostingovej platformy tretej strany. Výsledná stránka neposiela do prehliadača žiadny JavaScript — je rýchla na akomkoľvek pripojení a veľmi priateľská k prehľadávačom vyhľadávačov.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti BroadcastChannel

Telegram ako CMS

Píšte príspevky v Telegrame ako obvykle – BroadcastChannel ich načíta a automaticky zverejní na vašej stránke bez akýchkoľvek ďalších krokov.

Nulový klient JavaScript

Stránky sú plne vykresľované serverom, pričom sa do prehliadača neposiela žiadny JavaScript, čo vedie k rýchlemu načítaniu a vysokým skóre SEO.

Vstavané RSS kanály

Každý blog automaticky dostane XML a JSON RSS kanály, aby sa čitatelia mohli prihlásiť na odber prostredníctvom akéhokoľvek agregátora kanálov alebo čítačky.

SEO a mapy stránok

Automaticky generované mapy stránok, čisté URL a správne meta značky zabezpečujú, že váš obsah bude objaviteľný prostredníctvom vyhľadávačov už od prvého dňa.

Integrácia sociálnych prepojení

Prepojte profily Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky a Discord z navigácie stránky bez písania akéhokoľvek vlastného kódu.

Prečo spustiť BroadcastChannel na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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