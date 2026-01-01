Nasaďte OpenRemote inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source IoT platforma pre správu aktív, automatizáciu budov, monitorovanie energie a orchestráciu pripojených zariadení.
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S čím sa dá postaviť OpenRemote
OpenRemote je 100% open-source IoT platforma, ktorá vám umožňuje prijímať dáta z akéhokoľvek zariadenia, modelovať reálne aktíva, automatizovať správanie pomocou pravidiel a dodávať vlastné front-endy – všetko z jedného samostatne hostovaného stacku. Podporuje protokoly ako MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus a Zigbee hneď po vybalení, plus manažérske API pre vlastné integrácie.
Samohosting OpenRemote na vašom VPS udržuje telemetriu, automatizačnú logiku a dáta koncových používateľov na infraštruktúre, ktorú ovládate, bez poplatkov za zariadenie a bez závislosti na dodávateľovi. Táto šablóna zahŕňa manažéra, identitu Keycloak, PostgreSQL a okraj HAProxy s automatickými certifikátmi Let's Encrypt, takže stack je pripravený prijímať zariadenia cez HTTPS a MQTT/TLS hneď po spustení.
Kľúčové vlastnosti OpenRemote
Viacprotokoloví agenti
Pripojte zariadenia cez MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee a ďalšie bez písania kódu protokolu pre každú integráciu.
Model aktív a atribútov
Modelujte veci z reálneho sveta – budovy, vozidlá, merače energie – ako typované aktíva s atribútmi, metadátami a historickými dátovými bodmi.
Pravidlá typu Keď-potom a toku
Automatizujte správanie pomocou vizuálneho editora „keď-potom“, pravidiel založených na tokoch alebo JavaScriptu a Groovy pre pokročilé scenáre.
Viacnájomné oblasti
Izolovať zákazníkov alebo stránky do samostatných oblastí s podporou Keycloak, s používateľmi, aktívami a dashboardmi špecifickými pre danú oblasť.
Prehľady dashboardov
Vytvárajte vlastné dashboardy nad živými a historickými údajmi o atribútoch bez exportovania do samostatného analytického nástroja.
MQTT a HTTP API
Sprístupňuje vstavaný MQTT broker na porte 8883 a REST a WebSocket API, aby externé systémy mohli čítať a zapisovať stav aktív.
Prečo spustiť OpenRemote na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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