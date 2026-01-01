Nasadiť InfluxDB 2 jedným kliknutím.
Jednotná platforma časových radov kombinujúca databázu, vizualizáciu, upozorňovanie a spracovanie dát v jedinej aplikácii.
Vyberte si VPS plán pre InfluxDB 2
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť InfluxDB 2
InfluxDB 2 je účelovo vytvorená platforma časových radov, ktorá v jednej aplikácii spracováva príjem, ukladanie, dopytovanie, vizualizáciu a upozorňovanie. Postavená na úložnom engine TSM s dopytovacím jazykom Flux, poskytuje vysokorýchlostný príjem dát a efektívnu kompresiu spolu s moderným webovým UI — čím eliminuje potrebu integrovať samostatné nástroje ako Grafana alebo Kapacitor pre základné pracovné postupy pozorovateľnosti.
Vlastné hostovanie InfluxDB 2 na vašom vlastnom VPS odstraňuje ceny za dátový bod a náklady na odchádzajúce dáta, ktoré sú bežné pri spravovaných cloudových ponukách. Získate predvídateľné náklady pre flotily IoT zariadení, monitorovanie infraštruktúry a dátové pipeline finančných dát bez ohľadu na objem príjmu dát, s trvalým úložiskom pre roky historickej telemetrie.
Kľúčové vlastnosti InfluxDB 2
Dotazovací jazyk Flux
Flux je funkčný skriptovací jazyk špeciálne navrhnutý pre časové rady dát, umožňujúci transformácie, agregácie a spájanie viacerých zdrojov v jedinom dotaze.
Integrované webové UI
Vstavané rozhranie zahŕňa vizuálny nástroj na tvorbu dotazov, editor ovládacích panelov a prieskumník dát, takže na začatie nie je potrebný žiadny externý vizualizačný nástroj.
Vstavané upozorňovanie
Konfigurujte prahové a nečinnostné kontroly priamo v InfluxDB 2 s notifikačnými koncovými bodmi pre Slack, PagerDuty, HTTP webhooky a ďalšie.
Systém úloh
Naplánujte skripty Flux na downsampling, transformácie ETL a agregáciu dát bez externých úloh cron alebo samostatných služieb pipeline.
Riadenie prístupu na základe tokenov
Granulárne tokeny na čítanie a zápis, priradené ku konkrétnym segmentom, umožňujú jemnozrnnú kontrolu prístupu pre viaceré tímy a aplikácie zdieľajúce jednu inštanciu.
Prečo spustiť InfluxDB 2 na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.