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Jednotná platforma časových radov kombinujúca databázu, vizualizáciu, upozorňovanie a spracovanie dát v jedinej aplikácii.

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Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť InfluxDB 2

InfluxDB 2 je účelovo vytvorená platforma časových radov, ktorá v jednej aplikácii spracováva príjem, ukladanie, dopytovanie, vizualizáciu a upozorňovanie. Postavená na úložnom engine TSM s dopytovacím jazykom Flux, poskytuje vysokorýchlostný príjem dát a efektívnu kompresiu spolu s moderným webovým UI — čím eliminuje potrebu integrovať samostatné nástroje ako Grafana alebo Kapacitor pre základné pracovné postupy pozorovateľnosti.

Vlastné hostovanie InfluxDB 2 na vašom vlastnom VPS odstraňuje ceny za dátový bod a náklady na odchádzajúce dáta, ktoré sú bežné pri spravovaných cloudových ponukách. Získate predvídateľné náklady pre flotily IoT zariadení, monitorovanie infraštruktúry a dátové pipeline finančných dát bez ohľadu na objem príjmu dát, s trvalým úložiskom pre roky historickej telemetrie.

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Kľúčové vlastnosti InfluxDB 2

Dotazovací jazyk Flux

Flux je funkčný skriptovací jazyk špeciálne navrhnutý pre časové rady dát, umožňujúci transformácie, agregácie a spájanie viacerých zdrojov v jedinom dotaze.

Integrované webové UI

Vstavané rozhranie zahŕňa vizuálny nástroj na tvorbu dotazov, editor ovládacích panelov a prieskumník dát, takže na začatie nie je potrebný žiadny externý vizualizačný nástroj.

Vstavané upozorňovanie

Konfigurujte prahové a nečinnostné kontroly priamo v InfluxDB 2 s notifikačnými koncovými bodmi pre Slack, PagerDuty, HTTP webhooky a ďalšie.

Systém úloh

Naplánujte skripty Flux na downsampling, transformácie ETL a agregáciu dát bez externých úloh cron alebo samostatných služieb pipeline.

Riadenie prístupu na základe tokenov

Granulárne tokeny na čítanie a zápis, priradené ku konkrétnym segmentom, umožňujú jemnozrnnú kontrolu prístupu pre viaceré tímy a aplikácie zdieľajúce jednu inštanciu.

Prečo spustiť InfluxDB 2 na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

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Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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