Zľava až do výšky 69 % na Manyfold

Nasadiť Manyfold inštaláciou jedným kliknutím.

Samohostovaný správca digitálnych aktív na organizovanie, označovanie a prezeranie vašej knižnice modelov pre 3D tlač.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Manyfold inštaláciou jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Manyfold

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Manyfold

Manyfold je open-source správca digitálnych aktív vytvorený špeciálne pre nadšencov 3D tlače a tvorcov, ktorí potrebujú organizovať rastúce zbierky súborov STL, 3MF a iných modelov. Na rozdiel od bežných správcov súborov Manyfold natívne rozumie 3D súborom, generuje miniatúry a interaktívne náhľady, sleduje tvorcov a licencie a zoskupuje súvisiace časti do logických modelov s tagmi, popismi a vlastnými metadátami.

Spustenie Manyfold na vašom VPS udržuje tisíce platených a bezplatných modelov, ktoré zbierate z webov ako MakerWorld, Printables a Thingiverse, pod vašou plnou kontrolou, pričom federovaná vrstva ActivityPub vám umožňuje zdieľať zbierky s inými tvorcami bez toho, aby ste svoju knižnicu odovzdali uzavretému trhovisku.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Manyfold

Interaktívne 3D náhľady

Otočte a skontrolujte formáty STL, 3MF, OBJ a iné priamo v prehliadači bez sťahovania alebo otvárania slicera.

Inteligentné značkovanie a metadáta

Organizujte modely s hierarchickými značkami, tvorcami, licenciami a vlastnými poľami, aby vaša knižnica zostala prehľadávateľná, aj keď sa rozrastá.

Viacpoužívateľské kolekcie

Zdieľajte knižnice s rodinou alebo členmi klubu pomocou podrobných povolení pre jednotlivých používateľov a riadenia prístupu na základe rolí.

Federované zdieľanie

Sledujte iné inštancie Manyfold cez ActivityPub, aby ste objavili a vymieňali si modely bez závislosti od centrálneho trhoviska.

OIDC jednotné prihlásenie

Integrujte Manyfold s Authentik, Keycloak alebo akýmkoľvek poskytovateľom OIDC na centralizáciu autentifikácie vo vašej vlastnej hostovanej infraštruktúre.

Automatické skenovanie knižnice

Pretiahnite priečinky existujúcich modelov do úložného zväzku a Manyfold ich okamžite importuje, deduplikuje a indexuje.

Prečo spustiť Manyfold na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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