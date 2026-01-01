Nasadiť Manyfold inštaláciou jedným kliknutím.
Samohostovaný správca digitálnych aktív na organizovanie, označovanie a prezeranie vašej knižnice modelov pre 3D tlač.
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S čím sa dá postaviť Manyfold
Manyfold je open-source správca digitálnych aktív vytvorený špeciálne pre nadšencov 3D tlače a tvorcov, ktorí potrebujú organizovať rastúce zbierky súborov STL, 3MF a iných modelov. Na rozdiel od bežných správcov súborov Manyfold natívne rozumie 3D súborom, generuje miniatúry a interaktívne náhľady, sleduje tvorcov a licencie a zoskupuje súvisiace časti do logických modelov s tagmi, popismi a vlastnými metadátami.
Spustenie Manyfold na vašom VPS udržuje tisíce platených a bezplatných modelov, ktoré zbierate z webov ako MakerWorld, Printables a Thingiverse, pod vašou plnou kontrolou, pričom federovaná vrstva ActivityPub vám umožňuje zdieľať zbierky s inými tvorcami bez toho, aby ste svoju knižnicu odovzdali uzavretému trhovisku.
Kľúčové vlastnosti Manyfold
Interaktívne 3D náhľady
Otočte a skontrolujte formáty STL, 3MF, OBJ a iné priamo v prehliadači bez sťahovania alebo otvárania slicera.
Inteligentné značkovanie a metadáta
Organizujte modely s hierarchickými značkami, tvorcami, licenciami a vlastnými poľami, aby vaša knižnica zostala prehľadávateľná, aj keď sa rozrastá.
Viacpoužívateľské kolekcie
Zdieľajte knižnice s rodinou alebo členmi klubu pomocou podrobných povolení pre jednotlivých používateľov a riadenia prístupu na základe rolí.
Federované zdieľanie
Sledujte iné inštancie Manyfold cez ActivityPub, aby ste objavili a vymieňali si modely bez závislosti od centrálneho trhoviska.
OIDC jednotné prihlásenie
Integrujte Manyfold s Authentik, Keycloak alebo akýmkoľvek poskytovateľom OIDC na centralizáciu autentifikácie vo vašej vlastnej hostovanej infraštruktúre.
Automatické skenovanie knižnice
Pretiahnite priečinky existujúcich modelov do úložného zväzku a Manyfold ich okamžite importuje, deduplikuje a indexuje.
Prečo spustiť Manyfold na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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