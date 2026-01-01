Nasaďte SilverBullet jednoklikovou inštaláciou.
Open-source aplikácia na poznámky s Markdownom, živými dotazmi a systémom doplnkov, ktorá beží vo vašom prehliadači.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť SilverBullet
SilverBullet je open-source, samo-hostovaná aplikácia na písanie poznámok, postavená na Markdown a navrhnutá pre správu osobných vedomostí. Beží úplne vo vašom prehliadači ako progresívna webová aplikácia, pričom všetky dáta uchováva na vašom vlastnom serveri – čo vám poskytuje offline prístup, živé dopyty naprieč vašimi poznámkami a výkonný systém pluginov pre rozšíriteľnosť.
Samo-hostovanie SilverBulletu na vašom VPS znamená, že vaše poznámky sú vždy prístupné z akéhokoľvek zariadenia, synchronizované v reálnom čase a súkromne uložené bez spoliehania sa na akúkoľvek cloudovú službu na písanie poznámok.
Kľúčové vlastnosti SilverBullet
Živé dotazy
Vložte dynamické dotazy do svojich poznámok, ktoré sťahujú a zobrazujú dáta z celej vašej vedomostnej bázy v reálnom čase.
Ekosystém pripojenia
Rozšírte funkčnosť pomocou komunitných doplnkov pre úlohy, kalendáre, synchronizáciu Git, AI dokončovanie a ďalšie.
Offline-prvá PWA
Funguje offline ako progresívna webová aplikácia – úpravy sa automaticky synchronizujú, keď sa znova pripojíte.
Natívny Markdown
Píšte v štandardnom Markdown s odkazmi v štýle wiki, značkami a metadátami front matter pre štruktúrované robenie poznámok.
Paleta príkazov
Klávesnicou ovládané rozhranie s lomkovými príkazmi a paletou príkazov pre rýchlu navigáciu a akcie.
Prečo spustiť SilverBullet na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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