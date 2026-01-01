Zľava až do výšky 69 % na EverShop

Nasaďte EverShop jedným kliknutím.

Moderná open-source e-commerce platforma postavená na Node.js, React a GraphQL pre rýchle, prispôsobiteľné online obchody.

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Nasaďte EverShop jedným kliknutím.

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vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť EverShop

EverShop je moderná, open-source e-commerce platforma postavená na Node.js, React a GraphQL. Na rozdiel od starších commerce platforiem založených na PHP je EverShop navrhnutý okolo React storefrontu renderovaného na strane servera, systému rozšírení riadeného grafmi a perzistencie PostgreSQL – čo dáva vývojárom známy súbor nástrojov a nakupujúcim rýchly zážitok podobný aplikácii.

Samohosting EverShopu na vašom VPS udržiava údaje obchodníkov, záznamy zákazníkov a históriu objednávok na infraštruktúre, ktorú ovládate, bez poplatkov za transakcie alebo provízií platformy. Katalóg, téma, platobné integrácie a pravidlá dopravy sú všetky konfigurovateľné prostredníctvom admin UI, zatiaľ čo vývojári môžu platformu rozšíriť pomocou prvotriednych modulov TypeScript.

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Kľúčové vlastnosti EverShop

Moderný JS stack

Postavené na Node.js, React a GraphQL, aby vývojári rozšírili obchod a administráciu s rovnakou sadou nástrojov, ktoré už denne používajú.

Renderovanie na strane servera

SSR React storefront poskytuje rýchle prvé vykreslenie a HTML optimalizované pre SEO ihneď po vybalení, s hydratáciou na strane klienta pre navigáciu podobnú aplikácii.

Katalóg a zásoby

Spravujte produkty, varianty, atribúty, kategórie a zásoby z jedného admin UI s hromadnou úpravou a importom CSV.

Košík a pokladňa

Prispôsobiteľná jednostránková pokladňa s podporou pre objednávky hostí, kódy kupónov, pravidlá doručenia a viacero daňových zón.

Systém rozšírenia

Prvotriedne API modulov TypeScript a systém háčikov umožňujú jednoducho pridávať vlastných poskytovateľov platieb, témy alebo obchodnú logiku bez forkovania jadra.

PostgreSQL backend

Všetky údaje o katalógu, zákazníkoch a objednávkach sú uložené v PostgreSQL – ľahko sa zálohujú, replikujú a priamo dopytujú pre zostavy alebo migrácie.

Prečo spustiť EverShop na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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