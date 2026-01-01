Nasaďte EverShop jedným kliknutím.
Moderná open-source e-commerce platforma postavená na Node.js, React a GraphQL pre rýchle, prispôsobiteľné online obchody.
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S čím sa dá postaviť EverShop
EverShop je moderná, open-source e-commerce platforma postavená na Node.js, React a GraphQL. Na rozdiel od starších commerce platforiem založených na PHP je EverShop navrhnutý okolo React storefrontu renderovaného na strane servera, systému rozšírení riadeného grafmi a perzistencie PostgreSQL – čo dáva vývojárom známy súbor nástrojov a nakupujúcim rýchly zážitok podobný aplikácii.
Samohosting EverShopu na vašom VPS udržiava údaje obchodníkov, záznamy zákazníkov a históriu objednávok na infraštruktúre, ktorú ovládate, bez poplatkov za transakcie alebo provízií platformy. Katalóg, téma, platobné integrácie a pravidlá dopravy sú všetky konfigurovateľné prostredníctvom admin UI, zatiaľ čo vývojári môžu platformu rozšíriť pomocou prvotriednych modulov TypeScript.
Kľúčové vlastnosti EverShop
Moderný JS stack
Postavené na Node.js, React a GraphQL, aby vývojári rozšírili obchod a administráciu s rovnakou sadou nástrojov, ktoré už denne používajú.
Renderovanie na strane servera
SSR React storefront poskytuje rýchle prvé vykreslenie a HTML optimalizované pre SEO ihneď po vybalení, s hydratáciou na strane klienta pre navigáciu podobnú aplikácii.
Katalóg a zásoby
Spravujte produkty, varianty, atribúty, kategórie a zásoby z jedného admin UI s hromadnou úpravou a importom CSV.
Košík a pokladňa
Prispôsobiteľná jednostránková pokladňa s podporou pre objednávky hostí, kódy kupónov, pravidlá doručenia a viacero daňových zón.
Systém rozšírenia
Prvotriedne API modulov TypeScript a systém háčikov umožňujú jednoducho pridávať vlastných poskytovateľov platieb, témy alebo obchodnú logiku bez forkovania jadra.
PostgreSQL backend
Všetky údaje o katalógu, zákazníkoch a objednávkach sú uložené v PostgreSQL – ľahko sa zálohujú, replikujú a priamo dopytujú pre zostavy alebo migrácie.
Prečo spustiť EverShop na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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