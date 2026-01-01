Nasadenie FOSSBilling jedným kliknutím.
Open-source platforma na fakturáciu a správu klientov pre poskytovateľov webhostingu, agentúry a freelancerov.
Vyberte si VPS plán pre FOSSBilling
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť FOSSBilling
FOSSBilling je bezplatný, open-source systém na fakturáciu a správu klientov navrhnutý pre webhostingové spoločnosti, agentúry a freelancerov, ktorí potrebujú profesionálnu samoobslužnú alternatívu k drahým predplatným fakturačného softvéru. Poskytuje kompletný klientsky portál, kde si zákazníci môžu spravovať svoje služby, odosielať požiadavky na podporu, platiť faktúry a prezerať históriu objednávok – všetko z jedného značkového rozhrania.
Samoobslužný hosting FOSSBilling udržiava všetky klientske dáta, platobné záznamy a históriu fakturácie pod vašou priamou kontrolou bez poplatkov za transakciu alebo závislosti na dodávateľovi. Platforma podporuje viacero platobných brán, automatickú opakovanú fakturáciu a modulárny systém rozšírení, ktorý vám umožňuje prispôsobiť si ho presne vašim obchodným procesom.
Kľúčové vlastnosti FOSSBilling
Automatizovaná opakovaná fakturácia
Nastavte si predplatné produkty, ktoré automaticky fakturujú zákazníkom vo vašom definovanom fakturačnom cykle, čím sa znižuje manuálna práca a zabezpečuje predvídateľný výber príjmov.
Integrované tikety podpory
Vstavaný helpdesk umožňuje klientom otvárať a sledovať žiadosti o podporu priamo vo svojom portáli, čím sa fakturačná a podporná komunikácia udržiava na jednom mieste.
Viaceré platobné brány
Pripojte PayPal, Stripe a desiatky ďalších platobných procesorov, aby klienti mohli platiť faktúry spôsobom, ktorý im najlepšie vyhovuje.
Klientsky samoobslužný portál
Zákazníci si môžu spravovať svoje vlastné služby, sťahovať faktúry, aktualizovať kontaktné údaje a monitorovať stav svojho účtu bez toho, aby vás kontaktovali.
Správa objednávok a produktov
Definujte konfigurovateľné produkty a cenové úrovne, spravujte upgrady a downgrady a automatizujte provisioningové háčiky prostredníctvom rozšíriteľného modulárneho systému.
Vstavaná cron automatizácia
Oficiálny obraz Docker automaticky spúšťa cron FOSSBilling každých päť minút, takže faktúry sa generujú a predplatné sa obnovuje bez akéhokoľvek manuálneho plánovania.
Prečo spustiť FOSSBilling na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.