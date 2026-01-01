Zľava až do výšky 69 % na Bagisto

Nasadenie Bagisto jedným kliknutím.

Open-source Laravel e-commerce platforma na vytváranie online obchodov s podporou viacerých mien, viacerých jazykov a platobných brán.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  € /mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie Bagisto jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Bagisto

69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Bagisto

Bagisto je open-source e-commerce platforma postavená na PHP frameworku Laravel, poskytujúca obchodníkom kompletný základ pre prevádzku online obchodu bez poplatkov za predplatné alebo zdieľania príjmov. Dodáva sa s rozhraním pre zákazníkov, komplexným administrátorským panelom, správou katalógu produktov, spracovaním objednávok, kontrolou zásob a procesom platby, ktorý štandardne zvláda požiadavky na viacero mien a viacero jazykov.

Vlastné hostovanie Bagisto na vašom VPS znamená, že transakčné záznamy vášho obchodu, zákaznícke údaje a katalóg produktov zostávajú na infraštruktúre, ktorú plne kontrolujete — čo je nevyhnutné pre podniky fungujúce podľa požiadaviek na rezidenciu údajov alebo pre tie, ktoré sa snažia vyhnúť poplatkom za transakcie a platformovým obmedzeniam poskytovateľov SaaS.

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Kľúčové vlastnosti Bagisto

Podpora viacerých mien

Prijímajte platby v akejkoľvek mene a zobrazujte ceny v miestnej mene zákazníka, s konfigurovateľnou správou výmenných kurzov.

Viacjazyčný e-shop

Obsluhujte globálnych zákazníkov v ich preferovanom jazyku so vstavanou lokalizáciou pre stránky produktov, procesy platby a transakčné e-maily.

Flexibilný katalóg produktov

Spravujte jednoduché, konfigurovateľné, zoskupené a stiahnuteľné produkty s variantmi, vlastnými atribútmi a dynamickými pravidlami cien.

Integrácie platobných brán

Pripojte Stripe, PayPal a ďalšie populárne brány ihneď po vybalení, so systémom doplnkov na pridanie vlastných platobných metód.

REST a GraphQL API

Kompletné pokrytie API vám umožňuje vytvárať bezhlavé e-shopy, mobilné aplikácie alebo integrovať údaje o objednávkach a produktoch s ERP systémami a službami plnenia objednávok.

Prečo spustiť Bagisto na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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