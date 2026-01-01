Nasadenie Bagisto jedným kliknutím.
Open-source Laravel e-commerce platforma na vytváranie online obchodov s podporou viacerých mien, viacerých jazykov a platobných brán.
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S čím sa dá postaviť Bagisto
Bagisto je open-source e-commerce platforma postavená na PHP frameworku Laravel, poskytujúca obchodníkom kompletný základ pre prevádzku online obchodu bez poplatkov za predplatné alebo zdieľania príjmov. Dodáva sa s rozhraním pre zákazníkov, komplexným administrátorským panelom, správou katalógu produktov, spracovaním objednávok, kontrolou zásob a procesom platby, ktorý štandardne zvláda požiadavky na viacero mien a viacero jazykov.
Vlastné hostovanie Bagisto na vašom VPS znamená, že transakčné záznamy vášho obchodu, zákaznícke údaje a katalóg produktov zostávajú na infraštruktúre, ktorú plne kontrolujete — čo je nevyhnutné pre podniky fungujúce podľa požiadaviek na rezidenciu údajov alebo pre tie, ktoré sa snažia vyhnúť poplatkom za transakcie a platformovým obmedzeniam poskytovateľov SaaS.
Kľúčové vlastnosti Bagisto
Podpora viacerých mien
Prijímajte platby v akejkoľvek mene a zobrazujte ceny v miestnej mene zákazníka, s konfigurovateľnou správou výmenných kurzov.
Viacjazyčný e-shop
Obsluhujte globálnych zákazníkov v ich preferovanom jazyku so vstavanou lokalizáciou pre stránky produktov, procesy platby a transakčné e-maily.
Flexibilný katalóg produktov
Spravujte jednoduché, konfigurovateľné, zoskupené a stiahnuteľné produkty s variantmi, vlastnými atribútmi a dynamickými pravidlami cien.
Integrácie platobných brán
Pripojte Stripe, PayPal a ďalšie populárne brány ihneď po vybalení, so systémom doplnkov na pridanie vlastných platobných metód.
REST a GraphQL API
Kompletné pokrytie API vám umožňuje vytvárať bezhlavé e-shopy, mobilné aplikácie alebo integrovať údaje o objednávkach a produktoch s ERP systémami a službami plnenia objednávok.
Prečo spustiť Bagisto na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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