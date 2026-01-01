Nasaďte AureusERP jednoklikovou inštaláciou.
Open-source ERP platforma pre Malé a stredné podniky (MSP) pokrývajúca financie, ľudské zdroje (HR), zásoby, predaj a riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) v jednom jednotnom systéme.
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S čím sa dá postaviť AureusERP
AureusERP je moderná open-source platforma na plánovanie podnikových zdrojov postavená na Laravel 11 a FilamentPHP 3. Spája financie, ľudské zdroje, riadenie zásob, predaj a riadenie vzťahov so zákazníkmi pod jedným, súdržným rozhraním — čím eliminuje potrebu nesúvisiacich tabuliek a samostatných nástrojov.
Vlastné hostovanie AureusERP na vašom vlastnom VPS dáva vaše obchodné dáta úplne pod vašu kontrolu bez poplatkov za používateľa alebo závislosti na dodávateľovi. S viac ako 10 000 hviezdičkami na GitHub a aktívnym denným vývojom ponúka dôveryhodnú open-source alternatívu k plateným ERP balíkom ako Odoo alebo SAP Business One.
Kľúčové vlastnosti AureusERP
Integrovaný modul financií
Spravujte záväzky a pohľadávky, účtovné denníky, faktúry a finančné správy z jedného jednotného ovládacieho panela.
HR a Mzdy
Sledujte zamestnancov, zmluvy, dochádzku a žiadosti o dovolenku bez prepínania medzi samostatnými HR nástrojmi.
Riadenie zásob
Monitorujte úrovne zásob, sklady, objednávky a pohyby produktov v reálnom čase, aby ste predišli nedostatkom a nadmerným zásobám.
CRM a Predajný lievik
Spravujte potenciálnych zákazníkov, príležitosti a zákaznícke účty prostredníctvom prehľadu predajného lievika, ktorý je priamo prepojený s fakturáciou a vybavovaním objednávok.
FilamentPHP Administrátorské UI
Čisté, rýchle administrátorské rozhranie postavené na FilamentPHP 3 poskytuje každému modulu konzistentný vzhľad a dojem bez dodatočnej konfigurácie.
Prečo spustiť AureusERP na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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