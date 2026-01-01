Nasaďte Cassandra Reaper inštaláciou jedným kliknutím.
Centralizovaný plánovač opráv a webové rozhranie na udržiavanie zdravých a konzistentných klastrov Apache Cassandra.
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S čím sa dá postaviť Cassandra Reaper
Cassandra Reaper je de facto nástroj s otvoreným zdrojovým kódom na orchestráciu opráv Apache Cassandra naprieč klastrami s jedným dátovým centrom a viacerými lokalitami. Pôvodne vytvorený v Spotify a udržiavaný spoločnosťou The Last Pickle, Reaper rozdeľuje rozsiahle opravy na zvládnuteľné jednotky, spúšťa ich oportunisticky naprieč uzlami a bezpečne pokračuje po zlyhaniach – nahrádzajúc krehké skripty nodetool riadené cronom stavovým, pozorovateľným pracovným tokom.
Samohosting Reaperu na vašom VPS poskytuje operátorom vyhradenú riadiacu rovinu s webovým používateľským rozhraním (UI), REST API a koncovým bodom metrík. Toto nasadenie obsahuje uzol Apache Cassandra, aby ste mohli okamžite pripojiť, naplánovať a vykonať opravy, potom podľa potreby zaregistrovať ďalšie produkčné klastre prostredníctvom JMX.
Kľúčové vlastnosti Cassandra Reaper
Segmentované opravy
Rozdeľte opravy na malé rozsahy a spúšťajte ich oportunisticky naprieč uzlami, aby ste predišli preťaženiu klastra.
Plánovanie opráv
Naplánujte opakované opravy pre každý keyspace s konfigurovateľnou intenzitou, paralelizmom a počtom segmentov.
Viacklastrové riadenie
Registrujte a spravujte opravy pre viacero klastrov Cassandra z jedného webového používateľského rozhrania a REST API.
Pozastaviť a pokračovať
Stavové opravy možno pozastaviť, obnoviť a zotaviť po reštartoch bez straty pokroku.
Metriky a pozorovateľnosť
Vstavané metriky Dropwizard poskytujú priebeh opravy, stav segmentu a stav JMX klastra na monitorovanie.
Prečo spustiť Cassandra Reaper na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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