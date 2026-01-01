Nasaďte REDAXO pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Flexibilný open-source PHP CMS, ktorý dáva vývojárom plnú kontrolu nad výstupným kódom webových stránok pre jednoduché stránky a rovnako aj pre komplexné portály.
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S čím sa dá postaviť REDAXO
REDAXO je open-source PHP systém na správu obsahu vyvíjaný od roku 2004, ktorý dáva vývojárom plnú kontrolu nad výstupom webovej stránky. Na rozdiel od striktných CMS, ktoré vynucujú pevnú štruktúru HTML, REDAXO vám umožňuje vytvárať vlastné moduly, ktoré presne definujú, ako sa obsah zadáva a vykresľuje – od minimálnych vstupných stránok po rozsiahle viacjazyčné portály.
Vlastné hostovanie REDAXO na vašom vlastnom VPS znamená, že vlastníte svoj obsah, dáta a prispôsobenia bez poplatkov za platformu alebo obmedzení dodávateľa. Táto šablóna spája REDAXO s MariaDB 10.11 a automaticky nainštaluje CMS pri prvom spustení, takže sa môžete prihlásiť do administrátorského panela a okamžite začať tvoriť.
Kľúčové vlastnosti REDAXO
Vlastné obsahové moduly
Vytvárajte opakovane použiteľné obsahové moduly, ktoré presne riadia, ako editori zadávajú dáta a ako sa tieto dáta zobrazujú v HTML — bez závislosti na frameworku.
Úplná kontrola výstupu
REDAXO nekladie žiadne štrukturálne obmedzenia na vaše značkovanie, čo umožňuje vývojárom vytvárať čistý, sémantický HTML prispôsobený každému projektu.
Viacjazyčná podpora
Spravujte obsah vo viacerých jazykoch s integrovanou podporou clang, vďaka čomu je REDAXO prirodzene vhodné pre medzinárodné a regionálne webové stránky.
Doplnkový ekosystém
Rozšírte REDAXO prostredníctvom bohatého ekosystému komunitných doplnkov pokrývajúcich správu médií, SEO, formuláre, autentifikáciu a ďalšie.
Flexibilný systém šablón
Definujte opakovane použiteľné šablóny stránok a rozloženia v PHP, čím dáte front-end vývojárom slobodu štruktúrovať projekty podľa vlastného uváženia.
Prečo spustiť REDAXO na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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