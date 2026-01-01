Nasadenie Etherpadu jednoklikovou inštaláciou.
Open-source textový editor na spoluprácu v reálnom čase, kde viacerí používatelia môžu písať a upravovať dokumenty súčasne.
Vyberte si VPS plán pre Etherpad
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Etherpad
Etherpad je open-source, webový kolaboratívny editor, ktorý umožňuje viacerým používateľom súčasne upravovať ten istý dokument, pričom zmeny sa okamžite zobrazujú všetkým účastníkom. Text každého prispievateľa je farebne odlíšený, čo uľahčuje zistiť, kto čo napísal. Nevyžaduje sa žiadna registrácia ani inštalácia softvéru – stačí zdieľať odkaz a začať spolupracovať.
Vlastné hostovanie Etherpadu na vašom VPS zaisťuje, že citlivé dokumenty nikdy neopustia vašu vlastnú infraštruktúru. Zahrnutý backend PostgreSQL poskytuje spoľahlivú perzistenciu a kompletnú históriu verzií, zatiaľ čo rozšíriteľný systém doplnkov vám umožňuje pridať podporu obrázkov, zoznamy úloh a vlastné integrácie prispôsobené pracovnému postupu vášho tímu.
Kľúčové vlastnosti Etherpad
Spoločné úpravy v reálnom čase
Zmeny od každého účastníka sa zobrazujú okamžite s farebne odlíšeným priradením, takže tímy môžu písať spoločne bez konfliktov pri zlučovaní alebo uzamykania.
Úplná história verzií
Každá revízia je uložená s posuvníkom časovej osy, ktorý vám umožňuje vrátiť sa späť a obnoviť akýkoľvek predchádzajúci stav dokumentu.
Registrácia nie je potrebná
Účastníci sa pripájajú k padom prostredníctvom zdieľanej URL adresy bez vytvárania účtov, čo znižuje trenie pri jednorazovej spolupráci s externými hosťami.
Ekosystém doplnkov
Rozšírte Etherpad pomocou doplnkov pre vkladanie obrázkov, zoznamy úloh, exportné formáty a integrácie nástrojov, aby vyhovovali špecifickým potrebám vášho tímu.
Administrátorský panel
Webové administrátorské rozhranie vám umožňuje spravovať pady, monitorovať aktivitu a konfigurovať nastavenia servera bez priameho prístupu k serveru.
Prečo spustiť Etherpad na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.