Zľava až do výšky 69 % na OCS Inventory NG

Nasadenie OCS Inventory NG jedným kliknutím.

Open-source server na správu IT aktív, ktorý sleduje hardvér, softvér a nasadzuje balíky naprieč vašou flotilou.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasadenie OCS Inventory NG jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť OCS Inventory NG

OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) je bezplatné, open-source riešenie na správu majetku a nasadenie softvéru, ktoré sa zdokonaľuje od roku 2001. Ľahké agenty nainštalované na koncových bodoch Windows, Linux, macOS, Android a IBM AIX odosielajú podrobné inventúry hardvéru a softvéru späť na centrálny server, zatiaľ čo skeny SNMP a objavovanie IP adries rozširujú viditeľnosť na tlačiarne, prepínače, smerovače a iné zariadenia bez agentov.

Vlastné hostovanie OCS Inventory na vašom vlastnom VPS udržiava každý odtlačok zariadenia, licenčný záznam a nasadený balík pod vašou kontrolou. Priložená webová konzola, databáza MySQL a REST API sú rovnaké komponenty, ktoré používajú podniky spravujúce IT majetok s viac ako 100 000 zariadeniami, bez poplatkov za jednotlivé aktíva a bez závislosti na SaaS tretích strán.

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Kľúčové vlastnosti OCS Inventory NG

Inventár hardvéru a softvéru

Ľahkí agenti zhromažďujú podrobné údaje o CPU, pamäti, úložisku, periférnych zariadeniach a nainštalovanom softvéri z koncových bodov Windows, Linux, macOS, Android a AIX.

Nasadenie balíka

Distribuujte skripty, inštalátory a konfiguračné balíčky agentom cez HTTPS, s kontrolou šírky pásma, ktorá sa škáluje na flotily viac ako 100 000 zariadení.

SNMP a zisťovanie siete

Skenujte podsiete a dotazujte zariadenia SNMP na inventarizáciu tlačiarní, prepínačov, smerovačov a iného vybavenia, ktoré nemôžu spustiť agenta.

Správy o dodržiavaní licencií

Sledujte nainštalované aplikácie vo vašom prostredí a vytvárajte správy o meraní softvéru na overenie používania licencií a ich obnovení.

REST API a integrácie

Vstavané REST API a synchronizačný plug-in GLPI poskytujú údaje o majetku do systémov na správu tiketov, CMDB a bezpečnostných nástrojov.

Webová konzola s RBAC

Konzola založená na prehliadači s riadením prístupu na základe rolí, autentifikáciou LDAP a CAS a prispôsobiteľnými dashboardmi pre operátorov a audítorov.

Prečo spustiť OCS Inventory NG na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

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Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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