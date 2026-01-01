Nasadenie OCS Inventory NG jedným kliknutím.
Open-source server na správu IT aktív, ktorý sleduje hardvér, softvér a nasadzuje balíky naprieč vašou flotilou.
Vyberte si VPS plán pre OCS Inventory NG
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) je bezplatné, open-source riešenie na správu majetku a nasadenie softvéru, ktoré sa zdokonaľuje od roku 2001. Ľahké agenty nainštalované na koncových bodoch Windows, Linux, macOS, Android a IBM AIX odosielajú podrobné inventúry hardvéru a softvéru späť na centrálny server, zatiaľ čo skeny SNMP a objavovanie IP adries rozširujú viditeľnosť na tlačiarne, prepínače, smerovače a iné zariadenia bez agentov.
Vlastné hostovanie OCS Inventory na vašom vlastnom VPS udržiava každý odtlačok zariadenia, licenčný záznam a nasadený balík pod vašou kontrolou. Priložená webová konzola, databáza MySQL a REST API sú rovnaké komponenty, ktoré používajú podniky spravujúce IT majetok s viac ako 100 000 zariadeniami, bez poplatkov za jednotlivé aktíva a bez závislosti na SaaS tretích strán.
Kľúčové vlastnosti OCS Inventory NG
Inventár hardvéru a softvéru
Ľahkí agenti zhromažďujú podrobné údaje o CPU, pamäti, úložisku, periférnych zariadeniach a nainštalovanom softvéri z koncových bodov Windows, Linux, macOS, Android a AIX.
Nasadenie balíka
Distribuujte skripty, inštalátory a konfiguračné balíčky agentom cez HTTPS, s kontrolou šírky pásma, ktorá sa škáluje na flotily viac ako 100 000 zariadení.
SNMP a zisťovanie siete
Skenujte podsiete a dotazujte zariadenia SNMP na inventarizáciu tlačiarní, prepínačov, smerovačov a iného vybavenia, ktoré nemôžu spustiť agenta.
Správy o dodržiavaní licencií
Sledujte nainštalované aplikácie vo vašom prostredí a vytvárajte správy o meraní softvéru na overenie používania licencií a ich obnovení.
REST API a integrácie
Vstavané REST API a synchronizačný plug-in GLPI poskytujú údaje o majetku do systémov na správu tiketov, CMDB a bezpečnostných nástrojov.
Webová konzola s RBAC
Konzola založená na prehliadači s riadením prístupu na základe rolí, autentifikáciou LDAP a CAS a prispôsobiteľnými dashboardmi pre operátorov a audítorov.
Prečo spustiť OCS Inventory NG na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
Preskúmajte ďalšie aplikácie na nasadenie
BunkerM
Všetko v jednom Mosquitto MQTT broker s webovým rozhraním, editorom ACL a živým monitorovaním