Zľava až do výšky 69 % na Atlas CMMS

Nasadenie Atlas CMMS jednoklikovou inštaláciou.

Open-source platforma na správu údržby pre pracovné príkazy, majetok a preventívne plánovanie vo veľkom rozsahu.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  /mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie Atlas CMMS jednoklikovou inštaláciou.

Vyberte si VPS plán pre Atlas CMMS

69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Atlas CMMS

Atlas CMMS je samoobslužný počítačový systém riadenia údržby vyvinutý pre tímy v oblasti zariadení, výroby, zdravotníctva, pohostinstva a verejných služieb. Centralizuje pracovné príkazy, plány preventívnej údržby, záznamy o vybavení, inventár náhradných dielov a požiadavky na služby, aby technici a manažéri zdieľali jeden zdroj pravdy namiesto žonglovania s tabuľkami, papierovými záznamami a e-mailovými vláknami.

Samoobslužný hosting na vašom vlastnom VPS udržiava citlivé údaje o majetku, záznamy technikov a históriu údržby pod vašou plnou kontrolou, bez poplatkov za používateľa a bez závislosti na dodávateľovi. Spring Boot poháňa backend, React riadi webovú aplikáciu a sprievodná mobilná aplikácia umožňuje terénnym technikom pracovať offline a synchronizovať sa po opätovnom pripojení.

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Kľúčové vlastnosti Atlas CMMS

Správa pracovných príkazov

Vytvárajte, prideľujte a sledujte pracovné príkazy s prioritami, časovými záznamami, prílohami a kompletnou históriou pre každú úlohu a technika.

Preventívna údržba

Naplánujte opakované inšpekcie a automatizujte vytváranie pracovných príkazov zo spúšťačov na základe odpočtov meračov, časových intervalov alebo udalostí majetku.

Sledovanie majetku a zásob

Katalogizácia vybavenia s metrikami prestojov, nákladmi na údržbu a inventárom náhradných dielov s upozorneniami na zásoby plus automatizované objednávky nákupu.

Mobilná terénna aplikácia

Natívne aplikácie pre iOS a Android umožňujú technikom skenovať QR kódy, zaznamenávať čas, zachytávať fotografie a dokončovať pracovné príkazy priamo na mieste.

Reporting a analytika

Vstavané dashboardy pokrývajú súlad s pracovnými príkazmi, spoľahlivosť zariadení, trendy prestojov, využitie pracovnej sily a analýzu nákladov.

Prečo spustiť Atlas CMMS na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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