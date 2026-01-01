Nasadenie Atlas CMMS jednoklikovou inštaláciou.
Open-source platforma na správu údržby pre pracovné príkazy, majetok a preventívne plánovanie vo veľkom rozsahu.
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S čím sa dá postaviť Atlas CMMS
Atlas CMMS je samoobslužný počítačový systém riadenia údržby vyvinutý pre tímy v oblasti zariadení, výroby, zdravotníctva, pohostinstva a verejných služieb. Centralizuje pracovné príkazy, plány preventívnej údržby, záznamy o vybavení, inventár náhradných dielov a požiadavky na služby, aby technici a manažéri zdieľali jeden zdroj pravdy namiesto žonglovania s tabuľkami, papierovými záznamami a e-mailovými vláknami.
Samoobslužný hosting na vašom vlastnom VPS udržiava citlivé údaje o majetku, záznamy technikov a históriu údržby pod vašou plnou kontrolou, bez poplatkov za používateľa a bez závislosti na dodávateľovi. Spring Boot poháňa backend, React riadi webovú aplikáciu a sprievodná mobilná aplikácia umožňuje terénnym technikom pracovať offline a synchronizovať sa po opätovnom pripojení.
Kľúčové vlastnosti Atlas CMMS
Správa pracovných príkazov
Vytvárajte, prideľujte a sledujte pracovné príkazy s prioritami, časovými záznamami, prílohami a kompletnou históriou pre každú úlohu a technika.
Preventívna údržba
Naplánujte opakované inšpekcie a automatizujte vytváranie pracovných príkazov zo spúšťačov na základe odpočtov meračov, časových intervalov alebo udalostí majetku.
Sledovanie majetku a zásob
Katalogizácia vybavenia s metrikami prestojov, nákladmi na údržbu a inventárom náhradných dielov s upozorneniami na zásoby plus automatizované objednávky nákupu.
Mobilná terénna aplikácia
Natívne aplikácie pre iOS a Android umožňujú technikom skenovať QR kódy, zaznamenávať čas, zachytávať fotografie a dokončovať pracovné príkazy priamo na mieste.
Reporting a analytika
Vstavané dashboardy pokrývajú súlad s pracovnými príkazmi, spoľahlivosť zariadení, trendy prestojov, využitie pracovnej sily a analýzu nákladov.
Prečo spustiť Atlas CMMS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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