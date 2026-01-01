Nasaďte Domain Locker inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source platforma na monitorovanie a správu doménových portfólií s automatizovaným sledovaním DNS, SSL a WHOIS.
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S čím sa dá postaviť Domain Locker
Domain Locker je samoobslužná platforma vytvorená pre vývojárov, firmy a IT profesionálov, ktorí spravujú viacero doménových mien naprieč registrátormi. Automaticky zhromažďuje záznamy DNS, detaily SSL certifikátov, údaje WHOIS, subdomény a informácie o IP adrese pre každú doménu vo vašom portfóliu, čo vám poskytuje jedno miesto na sledovanie stavu a histórie domén.
Integrácie upozornení — vrátane e-mailu, webhookov, Telegramu a Signalu — vás upozornia na blížiace sa vypršania platnosti, zmeny DNS a bezpečnostné anomálie predtým, než sa stanú incidentmi. Interaktívna analýza a sledovanie nákladov dopĺňajú sadu funkcií, čím sa Domain Locker stáva kompletným operačným nástrojom pre každého, kto to myslí vážne so svojimi doménovými aktívami. Vlastný hosting udržiava všetky tieto citlivé údaje registrátora a DNS plne pod vašou kontrolou.
Kľúčové vlastnosti Domain Locker
Automatizované monitorovanie domén
Nepretržite zhromažďuje záznamy DNS, certifikáty SSL, údaje WHOIS a informácie o subdoménach, aby ste mali vždy aktuálny prehľad o každej doméne.
Upozornenia na vypršanie platnosti a zmeny
Odosiela upozornenia prostredníctvom e-mailu, webhookov, Telegramu alebo Signalu, keď sa doména blíži k vypršaniu platnosti alebo sa neočakávane zmení záznam DNS.
Bezpečnostný audit
Analyzuje konfigurácie domén kvôli nesprávnym konfiguráciám a navrhuje konkrétne vylepšenia na posilnenie vášho nastavenia DNS a certifikátov.
Analytika a história
Interaktívne grafy a časové osi ukazujú, ako sa konfigurácie domén a výkon vyvíjali v priebehu času pre jednoduchšie riešenie problémov.
Náklady a sledovanie majetku
Zaznamenáva nákupné ceny, náklady na obnovu a odhadované trhové hodnoty, aby ste mohli spravovať portfóliá domén ako finančné aktíva.
Prečo spustiť Domain Locker na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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