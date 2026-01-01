Nasadiť BunkerM inštaláciou jedným kliknutím.
Komplexný Eclipse Mosquitto MQTT broker s webovým panelom, správou ACL a živým monitorovaním.
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S čím sa dá postaviť BunkerM
BunkerM balí Eclipse Mosquitto s kompletným manažérskym panelom do jedného kontajnera, takže získate produkčný MQTT broker bez manuálnej úpravy konfiguračných súborov alebo inštalácie samostatného používateľského rozhrania. Zabudované webové rozhranie spracováva dynamické zabezpečenie, ACL pre klientov a roly, prieskum tém v reálnom čase a históriu správ s možnosťou opätovného prehrávania – všetko podporované lokálnym úložiskom SQLite, ktoré zaznamenáva každú publikovanú správu.
Vlastné hostovanie BunkerM na vašom vlastnom VPS udržiava telemetriu zariadení, pravidlá ACL a historické správy na infraštruktúre, ktorú ovládate, s neobmedzeným počtom klientov a bez poplatkov za správu. Obraz obsahuje detektor štatistických anomálií a lokálny automatizačný nástroj pre publikácie založené na cron a sledovače založené na podmienkach, všetko bežiace vo vnútri kontajnera bez závislosti na cloude.
Kľúčové vlastnosti BunkerM
Mosquitto s webovým používateľským rozhraním (UI)
Dodáva Eclipse Mosquitto a kompletný riadiaci panel v jednom kontajneri, s predpripravenou podporou MQTT 3.1.1 a MQTT 5.
Dynamický editor ACL
Vytvárajte klientov, roly a skupiny s podrobnými pravidlami publikovania a odoberania z prehliadača, s exportom a importom JSON pre zálohy.
MQTT prieskumník
Prehliadajte strom živých tém, kontrolujte uchované dátové správy s metadátami QoS a publikujte správy priamo z ovládacieho panela.
História správ a prehrávanie
Každá publikovaná správa je zachytená v lokálnom úložisku SQLite s filtrami tém, vyhľadávaním vo voľnom texte a akciou opätovného prehrania jedným kliknutím.
Inteligentná detekcia anomálií
Miestny štatistický nástroj monitoruje frekvenciu publikovania a východiskové hodnoty tém, pričom upozorňuje na prudké nárasty, posun a neočakávané ticho.
Prečo spustiť BunkerM na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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