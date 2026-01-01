Zľava až do výšky 69 % na BunkerM

Nasadiť BunkerM inštaláciou jedným kliknutím.

Komplexný Eclipse Mosquitto MQTT broker s webovým panelom, správou ACL a živým monitorovaním.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  /mes.
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Nasadiť BunkerM inštaláciou jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť BunkerM

BunkerM balí Eclipse Mosquitto s kompletným manažérskym panelom do jedného kontajnera, takže získate produkčný MQTT broker bez manuálnej úpravy konfiguračných súborov alebo inštalácie samostatného používateľského rozhrania. Zabudované webové rozhranie spracováva dynamické zabezpečenie, ACL pre klientov a roly, prieskum tém v reálnom čase a históriu správ s možnosťou opätovného prehrávania – všetko podporované lokálnym úložiskom SQLite, ktoré zaznamenáva každú publikovanú správu.

Vlastné hostovanie BunkerM na vašom vlastnom VPS udržiava telemetriu zariadení, pravidlá ACL a historické správy na infraštruktúre, ktorú ovládate, s neobmedzeným počtom klientov a bez poplatkov za správu. Obraz obsahuje detektor štatistických anomálií a lokálny automatizačný nástroj pre publikácie založené na cron a sledovače založené na podmienkach, všetko bežiace vo vnútri kontajnera bez závislosti na cloude.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti BunkerM

Mosquitto s webovým používateľským rozhraním (UI)

Dodáva Eclipse Mosquitto a kompletný riadiaci panel v jednom kontajneri, s predpripravenou podporou MQTT 3.1.1 a MQTT 5.

Dynamický editor ACL

Vytvárajte klientov, roly a skupiny s podrobnými pravidlami publikovania a odoberania z prehliadača, s exportom a importom JSON pre zálohy.

MQTT prieskumník

Prehliadajte strom živých tém, kontrolujte uchované dátové správy s metadátami QoS a publikujte správy priamo z ovládacieho panela.

História správ a prehrávanie

Každá publikovaná správa je zachytená v lokálnom úložisku SQLite s filtrami tém, vyhľadávaním vo voľnom texte a akciou opätovného prehrania jedným kliknutím.

Inteligentná detekcia anomálií

Miestny štatistický nástroj monitoruje frekvenciu publikovania a východiskové hodnoty tém, pričom upozorňuje na prudké nárasty, posun a neočakávané ticho.

Prečo spustiť BunkerM na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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