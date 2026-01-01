Nasadiť DDNS Updater inštaláciou jedným kliknutím.
Ľahký aktualizátor dynamického DNS s vlastným hosťovaním, ktorý udržiava záznamy A a AAAA synchronizované u viac ako 40 poskytovateľov DNS.
Vyberte si VPS plán pre DDNS Updater
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť DDNS Updater
DDNS Updater je open-source Go služba, ktorá udržiava záznamy DNS A a AAAA nasmerované na správnu IP adresu cez viac ako 40 poskytovateľov DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains a mnoho ďalších — z jedného konfiguračného súboru. Funguje ako bezhlavý agent, ktorý potrebuje iba odchádzajúce pripojenie, so stavom viditeľným prostredníctvom logov kontajnera alebo vstavaného HTTP dashboardu dostupného cez SSH presmerovanie portov, keď chcete zobrazenie v prehliadači.
Vlastné hostovanie DDNS Updatera na vašom vlastnom VPS vám poskytuje stabilného, vždy aktívneho agenta, ktorý môže aktualizovať záznamy DNS pre domáce smerovače, IoT brány, sekundárne servery alebo akýkoľvek iný koncový bod, ktorého verejná IP adresa sa mení. Prihlasovacie údaje poskytovateľa a logika aktualizácie zostávajú vo vašej infraštruktúre a jedna inštancia môže spravovať záznamy pokrývajúce viacero domén a poskytovateľov paralelne.
Kľúčové vlastnosti DDNS Updater
40+ poskytovateľov DNS
Aktualizujte záznamy na Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric a desiatkach ďalších z jednej inštancie.
Pravidelné kontroly
Konfigurovateľná frekvencia dotazovania s oknami ochladenia, aby sa verejná IP adresa získala a záznamy sa aktualizovali len vtedy, keď je to skutočne potrebné.
IPv4 a IPv6
Sleduje súčasne záznamy A aj AAAA, s plynulým prepnutím, keď je na upstream pripojení dostupná len jedna rodina adries.
Vstavaný stavový prehľad
Lokálny informačný panel iba na čítanie zobrazuje aktuálny stav záznamu, čas poslednej aktualizácie, pozorovanú IP adresu a chyby pre každý záznam pri prístupe cez presmerovanie portu SSH.
Viacdodávateľské získanie IP adresy
Verejná IP adresa sa rieši kombináciou viacerých poskytovateľov založených na HTTP a DNS, takže jeden výpadok v sieti poskytovateľa nezablokuje všetky aktualizácie.
Oznámenia cez shoutrrr
Voliteľná integrácia shoutrrr odosiela upozornenia na Discord, Slack, Telegram alebo e-mail, keď aktualizácia zlyhá alebo je zistená zmena IP adresy.
Prečo spustiť DDNS Updater na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.