Zľava až do výšky 69 % na DDNS Updater

Nasadiť DDNS Updater inštaláciou jedným kliknutím.

Ľahký aktualizátor dynamického DNS s vlastným hosťovaním, ktorý udržiava záznamy A a AAAA synchronizované u viac ako 40 poskytovateľov DNS.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť DDNS Updater inštaláciou jedným kliknutím.

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KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť DDNS Updater

DDNS Updater je open-source Go služba, ktorá udržiava záznamy DNS A a AAAA nasmerované na správnu IP adresu cez viac ako 40 poskytovateľov DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains a mnoho ďalších — z jedného konfiguračného súboru. Funguje ako bezhlavý agent, ktorý potrebuje iba odchádzajúce pripojenie, so stavom viditeľným prostredníctvom logov kontajnera alebo vstavaného HTTP dashboardu dostupného cez SSH presmerovanie portov, keď chcete zobrazenie v prehliadači.

Vlastné hostovanie DDNS Updatera na vašom vlastnom VPS vám poskytuje stabilného, vždy aktívneho agenta, ktorý môže aktualizovať záznamy DNS pre domáce smerovače, IoT brány, sekundárne servery alebo akýkoľvek iný koncový bod, ktorého verejná IP adresa sa mení. Prihlasovacie údaje poskytovateľa a logika aktualizácie zostávajú vo vašej infraštruktúre a jedna inštancia môže spravovať záznamy pokrývajúce viacero domén a poskytovateľov paralelne.

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Kľúčové vlastnosti DDNS Updater

40+ poskytovateľov DNS

Aktualizujte záznamy na Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric a desiatkach ďalších z jednej inštancie.

Pravidelné kontroly

Konfigurovateľná frekvencia dotazovania s oknami ochladenia, aby sa verejná IP adresa získala a záznamy sa aktualizovali len vtedy, keď je to skutočne potrebné.

IPv4 a IPv6

Sleduje súčasne záznamy A aj AAAA, s plynulým prepnutím, keď je na upstream pripojení dostupná len jedna rodina adries.

Vstavaný stavový prehľad

Lokálny informačný panel iba na čítanie zobrazuje aktuálny stav záznamu, čas poslednej aktualizácie, pozorovanú IP adresu a chyby pre každý záznam pri prístupe cez presmerovanie portu SSH.

Viacdodávateľské získanie IP adresy

Verejná IP adresa sa rieši kombináciou viacerých poskytovateľov založených na HTTP a DNS, takže jeden výpadok v sieti poskytovateľa nezablokuje všetky aktualizácie.

Oznámenia cez shoutrrr

Voliteľná integrácia shoutrrr odosiela upozornenia na Discord, Slack, Telegram alebo e-mail, keď aktualizácia zlyhá alebo je zistená zmena IP adresy.

Prečo spustiť DDNS Updater na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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