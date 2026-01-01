Nasaďte FusionAuth inštaláciou jedným kliknutím.
Platforma na správu identity a prístupu zákazníkov s vlastným hostingom, s OAuth, SAML, prihlásením cez sociálne siete, MFA a API zameraným na vývojárov.
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S čím sa dá postaviť FusionAuth
FusionAuth je platforma na správu identity a prístupu zákazníkov vytvorená špeciálne pre vývojárov – samoobslužná alternatíva k Auth0, Okta a Cognito, ktorá poskytuje OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, sociálne prihlásenia, viacfaktorovú autentifikáciu, prihlásenie bez hesla a komplexné REST API. Pôvodne vytvorená spoločnosťou Inversoft pre spotrebiteľské aplikácie s vysokou návštevnosťou, škáluje sa od jedného nájomcu po milióny používateľov na rovnakom nasadení.
Samoobslužné hostovanie FusionAuth na vašom VPS udržiava každý používateľský účet, hash hesla, OAuth token a auditný záznam vo vašej vlastnej infraštruktúre, namiesto spoliehania sa na poskytovateľa identity tretej strany, ktorý by mohol zmeniť ceny alebo podmienky. Komunitná edícia je úplne bezplatná a zahŕňa základné funkcie autentifikácie a autorizácie používané vo väčšine produkčných nasadení.
Kľúčové vlastnosti FusionAuth
OAuth, OIDC a SAML
Plný server OAuth 2.0, OpenID Connect a SAML 2.0 s predpripravenými tokmi udelenia autorizačného kódu, PKCE, zariadenia a klientskych poverení.
Sociálne a podnikové prihlásenie
Natívne sociálne prihlásenie pre Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn a Twitter plus generická federácia OIDC a SAML pre firemných zákazníkov.
Viacfaktorová autentifikácia
Aplikácie TOTP autentifikátora, SMS, e-mail a prístupové kľúče FIDO2 WebAuthn s adaptívnymi politikami, ktoré sa prispôsobujú na základe rizikových signálov.
Koncepčne viacnájomný
Izolujte používateľov, aplikácie a konfigurácie do samostatných nájomníkov pre viacnájomníctvo SaaS, oddelenie klientov agentúry alebo B2B partnerské účty.
Témovateľné prihlasovacie stránky
Prispôsobte hostené stránky na prihlásenie, registráciu a správu účtu pomocou farieb vašej značky, loga a textu prostredníctvom editora šablón Mustache.
REST API pre všetko
Každá operácia v administrátorskom rozhraní je tiež dostupná prostredníctvom zdokumentovaného REST API a vyhradených klientskych knižníc pre Java, Node, Python, Go a ďalšie.
Prečo spustiť FusionAuth na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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