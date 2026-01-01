Nasadiť Vaultwarden jedným kliknutím.
Ľahký správca hesiel s vlastným hosťovaním, kompatibilný s Bitwardenom, napísaný v jazyku Rust s automatickým HTTPS cez Traefik.
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S čím sa dá postaviť Vaultwarden
Vaultwarden je neoficiálna, odľahčená implementácia API servera Bitwarden napísaná v Rust. Využíva zlomok pamäte potrebnej pre oficiálny server Bitwarden, pričom zostáva plne kompatibilný so všetkými oficiálnymi klientmi Bitwarden — rozšírenia prehliadača, desktopové aplikácie a mobilné aplikácie fungujú bez úprav.
Vlastné hostovanie vášho trezoru hesiel na VPS udržuje každé heslo, zabezpečenú poznámku a poverenie úplne vo vašej vlastnej infraštruktúre. Táto šablóna automaticky smeruje HTTPS cez predinštalovaný reverzný proxy server Traefik s certifikátmi Let's Encrypt, čím spĺňa požiadavku klientov Bitwarden na HTTPS už od prvého nasadenia.
Kľúčové vlastnosti Vaultwarden
Kompatibilné s Bitwarden
Všetky oficiálne rozšírenia prehliadača Bitwarden, desktopoví a mobilní klienti sa pripájajú k Vaultwarden bez akejkoľvek úpravy.
Efektívnosť Rustu
Napísaný v Rust, Vaultwarden využíva len zlomok RAM a CPU, ktoré vyžaduje oficiálny server Bitwarden na báze Javy.
Automatické HTTPS
Prevádzka smeruje cez predinštalovaný Traefik proxy s certifikátmi Let's Encrypt, čím okamžite spĺňa požiadavku Bitwardenu na HTTPS.
Podpora organizácie
Zdieľajte položky trezoru s rodinou alebo členmi tímu pomocou funkcií organizácie a zbierok Vaultwarden.
Núdzový prístup
Udeľte dôveryhodným kontaktom núdzový prístup k vášmu trezoru s konfigurovateľnými čakacími dobami pre scenáre obnovy účtu.
Prečo spustiť Vaultwarden na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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