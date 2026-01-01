Nasadiť Authentik jedným kliknutím.
Open-source poskytovateľ identity poskytujúci podnikové jednotné prihlásenie (SSO), OAuth2, SAML a viacfaktorovú autentifikáciu pre akúkoľvek aplikáciu.
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S čím sa dá postaviť Authentik
Authentik je flexibilný open-source poskytovateľ identity, ktorý organizáciám poskytuje podnikovú autentifikáciu a správu používateľov bez zložitosti, ktorá je typicky spojená s infraštruktúrou identity. Podporuje protokoly OAuth2, OpenID Connect a SAML, vďaka čomu je kompatibilný s prakticky akoukoľvek aplikáciou alebo službou, ktorá potrebuje autentifikáciu používateľov. Viacfaktorová autentifikácia, prispôsobiteľné prihlasovacie toky, integrácia LDAP a samoobslužný používateľský portál dopĺňajú jeho možnosti.
Vlastné hostovanie Authentiku vám poskytuje úplnú dátovú suverenitu nad používateľskými povereniami a údajmi o reláciách, eliminuje opakované poplatky za používateľa účtované komerčnými poskytovateľmi identity a umožňuje vám prispôsobiť autentifikačné toky presným požiadavkám vašej organizácie. Toto nasadenie spúšťa server, proces na pozadí, PostgreSQL a Redis – všetko potrebné pre platformu identity pripravenú na produkciu.
Kľúčové vlastnosti Authentik
Univerzálne SSO protokoly
Podpora OAuth2, OpenID Connect a SAML znamená, že Authentik funguje ako poskytovateľ identity pre prakticky akúkoľvek modernú aplikáciu alebo službu hneď po vybalení.
Flexibilné MFA
Vynúťte si viacfaktorové overovanie prostredníctvom autentifikačných aplikácií TOTP, hardvérových kľúčov WebAuthn alebo SMS — konfigurovateľné pre každú aplikáciu alebo používateľskú skupinu.
Prispôsobiteľné prihlasovacie toky
Navrhnite autentifikačné kanály s podmienenými krokmi, vlastnou značkou a riadením prístupu založeným na politikách tak, aby zodpovedali bezpečnostným požiadavkám vašej organizácie.
Integrácia adresára LDAP
Pripojte sa k existujúcim adresárom Active Directory alebo LDAP na synchronizáciu používateľov a skupín, čím sa vyhnete potrebe prebudovať vašu používateľskú databázu od základov.
Audit a protokolovanie súladu
Podrobné protokoly udalostí a záznamy auditu zaznamenávajú každú udalosť overenia, poskytujúc vám potrebnú viditeľnosť pre bezpečnostné kontroly a súlad s predpismi.
Prečo spustiť Authentik na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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