Nasaďte Authorizer inštaláciu jedným kliknutím.
Open-source samo-hostovaný autentifikačný server poskytujúci vašim aplikáciám kompletnú identitnú vrstvu bez SaaS tretích strán.
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Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.
S čím sa dá postaviť Authorizer
Authorizer je samohostovaný autentifikačný a autorizačný server, ktorý nahrádza cloudové služby ako Auth0, Firebase Auth alebo Clerk. Poskytuje prihlásenie pomocou e-mailu/hesla, sociálne OAuth s viac ako 10 poskytovateľmi, magické odkazy, viacfaktorovú autentifikáciu a predpripravené riadenie prístupu na základe rolí – všetko beží vo vašej vlastnej infraštruktúre, s používateľskými údajmi uloženými vo vašej vlastnej databáze.
Namiesto platenia poplatkov za používateľa alebo zverovania poverení vašich používateľov tretej strane, samohostovanie Authorizeru si zachováva úplné vlastníctvo vašej identitnej vrstvy. Sprístupňuje GraphQL API a vstavanú prihlasovaciu stránku, na ktorú sa môžu vaše aplikácie presmerovať, podporované SQLite, PostgreSQL, MySQL alebo jedným z viac ako 13 podporovaných databázových backendov.
Kľúčové vlastnosti Authorizer
Sociálne a bezheslové prihlásenie
Podpora pre Google, GitHub a 10+ poskytovateľov OAuth spolu s magickým odkazom a MFA založeným na TOTP, aby sa používatelia mohli prihlásiť akýmkoľvek spôsobom, ktorý uprednostňujú.
Riadenie prístupu na základe rolí
Definujte vlastné roly a chránené roly, aby ste obmedzili, čo môžu overení používatelia robiť vo vašej aplikácii.
GraphQL API
Úplné rozhranie GraphQL na správu používateľov, vydávanie tokenov a konfiguráciu robí integráciu jednoduchou v akejkoľvek technologickej sade.
Vstavané prihlasovacie UI
Dodáva sa s predpripravenou prihlasovacou stránkou na adrese /app a administrátorským panelom na adrese /dashboard – na začiatok nie je potrebné žiadne vlastné autentifikačné UI.
13+ databázových backendov
Použite SQLite pre jednoduchosť alebo sa pripojte k PostgreSQL, MySQL, MongoDB, alebo k jednej z 10+ ďalších podporovaných databáz, keď vaše potreby rastú.
Prečo spustiť Authorizer na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Odporúčané umiestnenie servera:
Kontrola...
Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
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