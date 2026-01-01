Nasaďte 2FAuth jednoklikovou inštaláciou.
Webový správca dvojfaktorovej autentifikácie s vlastným hostingom, prístupný z akéhokoľvek zariadenia, ktorý uchováva vaše kódy pod vašou kontrolou.
Vyberte si VPS plán pre 2FAuth
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť 2FAuth
2FAuth je open-source, webová alternatíva k mobilným autentifikačným aplikáciám ako Google Authenticator a Authy. Generuje jednorazové heslá založené na čase (TOTP) a kódy HOTP prostredníctvom čistého rozhrania prehliadača, takže vaše autentifikačné kódy sú dostupné z akéhokoľvek zariadenia – nie sú viazané na jeden telefón.
Na rozdiel od autentifikátorov len pre mobilné zariadenia, 2FAuth ukladá vaše tajné údaje na infraštruktúre, ktorú ovládate, s šifrovaným úložiskom a voliteľnou ochranou účtu. To znamená žiadnu závislosť na dodávateľovi, žiadne zdieľanie údajov s komerčnými službami a žiadnu závislosť na telefóne, ktorý by sa mohol stratiť alebo poškodiť, keď sa najviac potrebujete prihlásiť.
Kľúčové vlastnosti 2FAuth
Webový prístup
Získajte prístup ku všetkým vašim 2FA kódom z ľubovoľného prehliadača na akomkoľvek zariadení, čím sa eliminuje spoliehanie sa na jeden telefón počas kritických momentov prihlásenia.
Podpora TOTP a HOTP
Generuje jednorazové heslá založené na čase aj na počítadle, pokrývajúc autentifikačné štandardy používané prakticky každou službou, ktorá ponúka 2FA.
Jednoduché nastavenie účtu
Pridajte účty pomocou skenovania QR kódu alebo manuálneho zadávania a organizujte ich do skupín s ikonami pre rýchlu vizuálnu identifikáciu.
Import a export
Migrujte z Google Authenticator, Aegis a 2FAS pomocou vstavaných nástrojov na import a exportujte svoje dáta kedykoľvek, aby ste predišli uzamknutiu.
Prihlásenie bez hesla
Podpora WebAuthn vám umožňuje overiť sa v samotnom 2FAuth bez hesla, čím pridáva modernú bezpečnostnú vrstvu správcovi, ktorý stráži vaše ostatné účty.
Prečo spustiť 2FAuth na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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