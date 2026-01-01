Nasadenie Headroom v inštalácii jedným kliknutím.
Open-source proxy na kompresiu kontextu, ktorý znižuje spotrebu tokenov LLM o 60–95 % pre agentov AI a nástroje na kódovanie.
Vyberte si VPS plán pre Headroom
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Headroom
Headroom je open-source middleware na kompresiu kontextu pre agentov AI a aplikácie poháňané LLM. Nasadený ako transparentný proxy server, sedí medzi vaším agentom a akýmkoľvek koncovým bodom API kompatibilným s OpenAI, automaticky komprimuje výstupy nástrojov, protokoly, RAG bloky, súbory a históriu konverzácií — čím znižuje spotrebu tokenov o 60–95 % bez straty presnosti odpovedí.
Headroom sa natívne integruje s Claude Code, Cursor a ďalšími nástrojmi kompatibilnými s MCP prostredníctvom svojho vstavaného rozhrania servera MCP. Vlastné hostovanie na vašom VPS eliminuje vystavenie údajov tretím stranám a poskytuje vám plnú kontrolu nad tým, ku ktorému backendu AI sa vaši agenti pripájajú.
Kľúčové vlastnosti Headroom
Masívne úspory tokenov
Komprimuje výstupy nástrojov, protokoly a históriu konverzácií pred odoslaním do LLM, čím sa znižuje spotreba tokenov o 60–95 % bez obetovania presnosti.
Proxy bez kódu
Funguje ako priamy proxy medzi vaším agentom a akýmkoľvek API kompatibilným s OpenAI – nie sú potrebné žiadne zmeny SDK na okamžité začatie šetrenia tokenov.
Deduplikácia kontextu
Automaticky deduplikuje zdieľaný kontext naprieč Claude, Codex, Gemini a inými agentmi spustenými v rovnakej relácii.
Podpora servera MCP
Sprístupňuje kompresné nástroje ako koncové body MCP, s natívnou integráciou s Claude Code, Cursor a akýmkoľvek kódovacím agentom kompatibilným s MCP.
Vlastné smerovanie backendu
Smerujte požiadavky na akýkoľvek backend kompatibilný s OpenAI konfiguráciou jedinej premennej prostredia – nevyžadujú sa žiadne zmeny kódu agenta.
Prečo spustiť Headroom na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.