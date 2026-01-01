Nasadiť Baserow inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source databáza bez kódu a alternatíva k Airtable na vytváranie kolaboratívnych tabuliek, pracovných postupov a interných nástrojov.
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S čím sa dá postaviť Baserow
Baserow je open-source no-code platforma, ktorá umožňuje tímom vytvárať kolaboratívne databázy, interné nástroje a automatizované pracovné postupy prostredníctvom známeho tabuľkového rozhrania – bez SQL, bez nastavenia infraštruktúry a bez cenotvorby za záznam. Tabuľky, bohaté typy polí, zobrazenia, formuláre a REST API z neho robia praktickú alternatívu k Airtable pre produktové, prevádzkové, marketingové a inžinierske tímy.
Vlastné hostovanie Baserow na vašom vlastnom VPS udržiava zákaznícke záznamy, sledovače projektov, CRM dáta a odpovede z formulárov vo vašej infraštruktúre namiesto databázy dodávateľa SaaS. Vy kontrolujete limity úložiska, uchovávanie dát, integrácie a prístup – a vyhnete sa poplatkom za používateľa, ktoré sa zvyšujú s veľkosťou tímu, ako rastie vaše používanie.
Kľúčové vlastnosti Baserow
UI tabuľkového procesora
Upravujte údaje prostredníctvom známeho mriežkového rozhrania s triedením, filtrovaním, zoskupovaním a riadkovou úpravou buniek, ktorá pôsobí ako Excel alebo Google Sheets.
Bohaté typy polí
Skombinujte text, čísla, dátumy, jednoduchý a viacnásobný výber, vzorce, prílohy súborov, prepojenia medzi tabuľkami a vyhľadávacie polia v jednej schéme.
Viaceré zobrazenia
Vizualizujte tú istú tabuľku ako mriežku, kanbanovú tabuľu, kalendár, galériu alebo formulár na podporu rôznych tímových pracovných postupov bez duplikovania údajov.
Formuláre a zdieľanie
Zverejnite verejné formuláre, ktoré zapisujú priamo do vašich tabuliek, a zdieľajte zobrazenia len na čítanie alebo upraviteľné zobrazenia so spolupracovníkmi mimo vášho pracovného priestoru.
REST API a webhooks
Každá tabuľka sprístupňuje typizované REST API a spúšťače webhookov, čo vám umožňuje integrovať Baserow s vlastnými aplikáciami, automatizáciami a nástrojmi BI.
Prečo spustiť Baserow na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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