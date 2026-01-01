Nasaďte Wizarr inštaláciou jedným kliknutím.
Systém na správu pozvánok a používateľov pre Plex, Jellyfin a Emby s riadeným onboardingom a kontrolou prístupu.
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S čím sa dá postaviť Wizarr
Wizarr je systém na správu pozvánok a používateľov s vlastným hosťovaním pre mediálne servery Plex, Jellyfin a Emby. Generuje bezpečné, zdieľateľné pozývacie odkazy s konfigurovateľnými dátumami vypršania platnosti, obmedzeniami prístupu do knižnice a limitmi trvania účtu, a potom prevedie nových používateľov riadeným procesom registrácie, aby sa rýchlo pripojili.
Vlastné hosťovanie Wizarru popri vašom mediálnom serveri vám poskytuje podrobnú kontrolu nad tým, kto má prístup a na ako dlho, bez manuálnej správy používateľských účtov v administračnom paneli každého mediálneho servera. Sledovanie pozvánok, správa relácií a nástroje pre hromadných členov robia správu zdieľanej mediálnej knižnice praktickou v akomkoľvek rozsahu.
Kľúčové vlastnosti Wizarr
Odkazy na pozvánky
Generujte jedinečné URL adresy pozvánok s dátumami vypršania platnosti a limitmi použitia na zdieľanie kontrolovaného prístupu k vášmu mediálnemu serveru.
Knižničné obmedzenia
Obmedzte pozvaných používateľov na konkrétne knižnice, aby hostia mali prístup len k obsahu, ktorý ste s nimi výslovne zdieľali.
Riadené zaškolenie používateľa
Noví pozvaní postupujú podľa sprievodcu nastavením krok za krokom, ktorý ich prevedie vytvorením účtu a pripojením svojej mediálnej aplikácie.
Viacserverová podpora
Spravujte používateľov naprieč servermi Plex, Jellyfin a Emby z jedného ovládacieho panela Wizarr.
Sledovanie pozvánok
Monitorujte, ktoré pozvánky boli použité, kedy a kým, aby ste udržali váš zoznam členov presný a aktuálny.
Prečo spustiť Wizarr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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