Nasaďte Checkmate jedným kliknutím.
Open-source platforma na monitorovanie serverov na sledovanie dostupnosti, výkonu a stavu infraštruktúry v reálnom čase.
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S čím sa dá postaviť Checkmate
Checkmate je open-source aplikácia na monitorovanie serverov, ktorá sleduje dostupnosť, výkon a stav naprieč vašimi servermi a službami z jedného webového ovládacieho panela. Poskytuje konfigurovateľné kontroly stavu, upozornenia v reálnom čase, analýzu historických trendov, integráciu Google PageSpeed Insights a monitorovanie kontajnerov Docker — to všetko bez spoliehania sa na platenú monitorovaciu službu SaaS.
Nasadenie Checkmate na vyhradenom VPS udržiava vašu monitorovaciu infraštruktúru nezávislú od systémov, ktoré sleduje, čím zabraňuje jedinému výpadku, aby znefunkčnil ako vašu aplikáciu, tak aj vašu schopnosť ho detekovať.
Kľúčové vlastnosti Checkmate
Monitorovanie dostupnosti v reálnom čase
Nepretržite kontroluje vaše servery a služby, takže viete hneď, ako niečo prestane fungovať, a nie až potom, čo sa začnú sťažovať používatelia.
E-mailové upozornenia na výpadky
Odosiela okamžité upozornenia, keď služby prestanú fungovať a keď sa obnovia, aby bol váš tím informovaný bez manuálnych kontrol palubnej dosky.
Integrácia PageSpeed
Získava metriky Google PageSpeed Insights spolu s údajmi o dostupnosti, aby ste mohli sledovať dostupnosť aj výkon z pohľadu používateľa na jednom mieste.
Monitorovanie Docker kontajnerov
Monitoruje kontajnerizované aplikácie prostredníctvom prístupu k soketu Docker, čo poskytuje prehľad o stave na úrovni hostiteľa aj na úrovni kontajnera súčasne.
Historická analýza trendov
Uchováva históriu dostupnosti v priebehu času, aby ste mohli identifikovať opakujúce sa výpadky, merať súlad s SLA a odôvodniť investície do infraštruktúry.
Prečo spustiť Checkmate na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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