Nasadiť Parseable inštaláciou jedným kliknutím.
Vysokovýkonné dátové jazero pre pozorovateľnosť pre logy, metriky a trasovania, postavené v Rust na báze Apache Parquet.
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S čím sa dá postaviť Parseable
Parseable je open-source dátové jazero pre pozorovateľnosť, špeciálne vytvorené pre logy, metriky a trasovania. Napísané v Rust a ukladajúce dáta v Apache Parquet, prijíma telemetriu s vysokým objemom za zlomok nákladov tradičných logovacích systémov, pričom udržuje rýchly výkon dotazov vďaka inteligentnému cachovaniu a stĺpcovému úložisku.
Vlastné hostovanie Parseable na VPS vám poskytuje kompletný backend pre pozorovateľnosť pod vašou vlastnou kontrolou: HTTP API pre príjem dát kompatibilné s OpenTelemetry, vstavaný dotazovací engine s podporou SQL, dashboardy, upozornenia a prístup založený na rolách — to všetko bez poplatkov za príjem dát za GB, závislosti na dodávateľovi alebo odosielania citlivých logovacích dát poskytovateľom SaaS tretích strán.
Kľúčové vlastnosti Parseable
Natívne úložisko Parquet
Ukladajte prijaté udalosti ako stĺpcové súbory Apache Parquet pre rýchle analytické dotazy a dramatickú kompresiu v porovnaní so surovým JSON.
OpenTelemetry pripravený
Prijímajte protokoly, metriky a trasovania cez protokol OpenTelemetry, aby existujúce zberače a SDK mohli odosielať dáta bez zmien v kóde.
SQL dopytovací mechanizmus
Dotazujte telemetriu pomocou známeho ANSI SQL v ľubovoľnom časovom rozsahu, s odozvou pod jednu sekundu na indexovaných poliach a rozdelených skenoch.
Vstavané dashboardy
Vytvárajte interaktívne dashboardy a uložené dotazy priamo v Parseable bez pripájania samostatného vizualizačného nástroja.
Upozornenia a RBAC
Definujte upozornenia na základe prahov na dátových tokoch záznamov a udeľte prístup s obmedzeným rozsahom tímom prostredníctvom riadenia prístupu na základe rolí na dátových tokoch a nájomcoch.
Nákladovo efektívne udržanie
Inteligentná vyrovnávacia pamäť a vrstvené úložisko udržiavajú aktuálne dáta pripravené pre dopyty, zatiaľ čo staršie oddiely zostávajú komprimované na disku pre dlhodobé uchovávanie.
Prečo spustiť Parseable na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
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Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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