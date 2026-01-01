Zľava až do výšky 69 % na Rackula

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Návrhár rozloženia serverových skríň s funkciou drag-and-drop na plánovanie dátových centier, homelabov a inštalácií AV zariadení.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasaďte Rackula jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Rackula

Rackula je open-source vizuálny návrhár rackov, ktorý pomáha systémovým administrátorom, homelabberom a AV technikom plánovať rozloženie serverových rackov prostredníctvom rozhrania drag-and-drop. Podporuje štandardné veľkosti rackov 1U–48U, dodáva sa s knižnicou obrázkov skutočných zariadení synchronizovaných z NetBoxu a umožňuje exportovať hotové diagramy ako PNG, PDF alebo SVG pre dokumentáciu.

Vlastné hostovanie Rackuly na VPS udržiava každý diagram racku, vlastné zariadenie a rozloženie tímu pod vašou kontrolou namiesto toho, aby boli v rámci SaaS dodávateľa. Perzistentné nasadenie zdieľa rozloženia naprieč prehliadačmi a zariadeniami prostredníctvom backend API, podporuje zdieľanie URL a QR kódov pre rýchle odovzdanie vzdialeným technikom a chráni meniace sa operácie za vstavanou autentifikáciou.

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Kľúčové vlastnosti Rackula

Drag-and-drop editor

Plánujte rozloženie rackov vizuálne ťahaním zariadení do slotov 1U–48U bez vytvárania diagramov v tabuľkách alebo generických nástrojoch na kreslenie.

Skutočné zábery zariadení

Vytvárajte diagramy pomocou presných fotografií spredu a zozadu skutočného hardvéru, získaných z knižnice typov zariadení NetBox.

Viacformátový export

Exportujte dokončené racky ako súbory PNG, PDF alebo SVG pre tikety riadenia zmien, runbooky a dokumentáciu pre zákazníkov.

Zdieľanie URL a QR

Zdieľajte rozloženie racku s technikmi na mieste prostredníctvom jedného odkazu alebo naskenovateľného QR kódu namiesto posielania snímok obrazovky e-mailom.

Perzistentný backend

Synchronizujte rozloženia naprieč prehliadačmi a zariadeniami prostredníctvom backend API s úložiskom na disku, ktoré prežije reštarty kontajnerov.

Vstavaná autentifikácia

Chráňte prístup na čítanie a zápis pomocou prihlásenia s používateľským menom a heslom plus token API na zápis, ktorý chráni meniace sa trasy.

Prečo spustiť Rackula na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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