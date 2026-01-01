Nasaďte Rackula jedným kliknutím.
Návrhár rozloženia serverových skríň s funkciou drag-and-drop na plánovanie dátových centier, homelabov a inštalácií AV zariadení.
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S čím sa dá postaviť Rackula
Rackula je open-source vizuálny návrhár rackov, ktorý pomáha systémovým administrátorom, homelabberom a AV technikom plánovať rozloženie serverových rackov prostredníctvom rozhrania drag-and-drop. Podporuje štandardné veľkosti rackov 1U–48U, dodáva sa s knižnicou obrázkov skutočných zariadení synchronizovaných z NetBoxu a umožňuje exportovať hotové diagramy ako PNG, PDF alebo SVG pre dokumentáciu.
Vlastné hostovanie Rackuly na VPS udržiava každý diagram racku, vlastné zariadenie a rozloženie tímu pod vašou kontrolou namiesto toho, aby boli v rámci SaaS dodávateľa. Perzistentné nasadenie zdieľa rozloženia naprieč prehliadačmi a zariadeniami prostredníctvom backend API, podporuje zdieľanie URL a QR kódov pre rýchle odovzdanie vzdialeným technikom a chráni meniace sa operácie za vstavanou autentifikáciou.
Kľúčové vlastnosti Rackula
Drag-and-drop editor
Plánujte rozloženie rackov vizuálne ťahaním zariadení do slotov 1U–48U bez vytvárania diagramov v tabuľkách alebo generických nástrojoch na kreslenie.
Skutočné zábery zariadení
Vytvárajte diagramy pomocou presných fotografií spredu a zozadu skutočného hardvéru, získaných z knižnice typov zariadení NetBox.
Viacformátový export
Exportujte dokončené racky ako súbory PNG, PDF alebo SVG pre tikety riadenia zmien, runbooky a dokumentáciu pre zákazníkov.
Zdieľanie URL a QR
Zdieľajte rozloženie racku s technikmi na mieste prostredníctvom jedného odkazu alebo naskenovateľného QR kódu namiesto posielania snímok obrazovky e-mailom.
Perzistentný backend
Synchronizujte rozloženia naprieč prehliadačmi a zariadeniami prostredníctvom backend API s úložiskom na disku, ktoré prežije reštarty kontajnerov.
Vstavaná autentifikácia
Chráňte prístup na čítanie a zápis pomocou prihlásenia s používateľským menom a heslom plus token API na zápis, ktorý chráni meniace sa trasy.
Prečo spustiť Rackula na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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