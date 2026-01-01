Nasadiť Dasharr inštaláciou jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný ovládací panel, ktorý sleduje štatistiky nahrávania, sťahovania a odmien naprieč viac ako dvadsiatimi súkromnými torrentovými trackermi.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Dasharr
Dasharr je open-source dashboard postavený na Rust a Vue, vytvorený špeciálne pre používateľov súkromných torrentových trackerov. Pravidelne kontroluje každý indexer, ktorý povolíte, ukladá históriu do PostgreSQL a zobrazuje dlhodobé trendy v nahrávaní, sťahovaní, pomere, bonusových bodoch a odmenách, ktoré samotné trackery zriedka odhaľujú nad rámec aktuálnej hodnoty.
Samohosting Dasharru na vašom VPS udržiava každý API kľúč a celú históriu vašich tracker účtov výhradne na vašej vlastnej infraštruktúre namiesto služby tretej strany. Štatistiky sa zbierajú každých šesť hodín na pozadí, aby ste mohli korelovať nahrávania, automatizované nástroje a výdavky na odmeny naprieč všetkými vašimi trackermi v jednej časovej osi.
Kľúčové vlastnosti Dasharr
Podpora viacerých sledovačov
Vstavané zberače pre viac ako dvadsať súkromných trackerov vrátane RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP a mnoho ďalších pod jedným prehľadom.
Dlhodobá história
Každá anketa je uložená v PostgreSQL, aby ste videli, ako sa vyvíjajú body za nahrávanie, pomer a bonusové body v priebehu týždňov a mesiacov namiesto len aktuálneho stavu.
Plánovaný zber
Štatistiky sa automaticky obnovujú každých šesť hodín na pozadí, takže ovládací panel vždy odráža nedávnu aktivitu bez manuálnej synchronizácie.
Plánovanie odmeny
Sledujte zárobky z odmien a výdavky naprieč sledovačmi, aby ste naplánovali, koľko možno prideliť na požiadavky v akomkoľvek zvolenom časovom rámci.
OpenAPI zdokumentované
Každý koncový bod je sprístupnený prostredníctvom rozhrania Swagger UI na adrese /swagger-ui/, aby bolo možné dopytovať dáta z vlastných skriptov, Grafana alebo iných dashboardov.
Súkromné už v návrhu
Kľúče API sledovača nikdy neopustia váš VPS – backend komunikuje priamo s každým indexerom a ukladá poverenia vo vašej vlastnej databáze PostgreSQL.
Prečo spustiť Dasharr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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