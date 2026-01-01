Zľava až do výšky 69 % na Dasharr

Nasadiť Dasharr inštaláciou jedným kliknutím.

Vlastne hostovaný ovládací panel, ktorý sleduje štatistiky nahrávania, sťahovania a odmien naprieč viac ako dvadsiatimi súkromnými torrentovými trackermi.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Dasharr inštaláciou jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Dasharr

Dasharr je open-source dashboard postavený na Rust a Vue, vytvorený špeciálne pre používateľov súkromných torrentových trackerov. Pravidelne kontroluje každý indexer, ktorý povolíte, ukladá históriu do PostgreSQL a zobrazuje dlhodobé trendy v nahrávaní, sťahovaní, pomere, bonusových bodoch a odmenách, ktoré samotné trackery zriedka odhaľujú nad rámec aktuálnej hodnoty.

Samohosting Dasharru na vašom VPS udržiava každý API kľúč a celú históriu vašich tracker účtov výhradne na vašej vlastnej infraštruktúre namiesto služby tretej strany. Štatistiky sa zbierajú každých šesť hodín na pozadí, aby ste mohli korelovať nahrávania, automatizované nástroje a výdavky na odmeny naprieč všetkými vašimi trackermi v jednej časovej osi.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Dasharr

Podpora viacerých sledovačov

Vstavané zberače pre viac ako dvadsať súkromných trackerov vrátane RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP a mnoho ďalších pod jedným prehľadom.

Dlhodobá história

Každá anketa je uložená v PostgreSQL, aby ste videli, ako sa vyvíjajú body za nahrávanie, pomer a bonusové body v priebehu týždňov a mesiacov namiesto len aktuálneho stavu.

Plánovaný zber

Štatistiky sa automaticky obnovujú každých šesť hodín na pozadí, takže ovládací panel vždy odráža nedávnu aktivitu bez manuálnej synchronizácie.

Plánovanie odmeny

Sledujte zárobky z odmien a výdavky naprieč sledovačmi, aby ste naplánovali, koľko možno prideliť na požiadavky v akomkoľvek zvolenom časovom rámci.

OpenAPI zdokumentované

Každý koncový bod je sprístupnený prostredníctvom rozhrania Swagger UI na adrese /swagger-ui/, aby bolo možné dopytovať dáta z vlastných skriptov, Grafana alebo iných dashboardov.

Súkromné už v návrhu

Kľúče API sledovača nikdy neopustia váš VPS – backend komunikuje priamo s každým indexerom a ukladá poverenia vo vašej vlastnej databáze PostgreSQL.

Prečo spustiť Dasharr na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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