Zľava až do výšky 69 % na ArcadeDB

Nasadenie ArcadeDB jedným kliknutím.

Vysokovýkonná viacmodelová databáza podporujúca grafové, dokumentové, kľúč-hodnotové, časovo-radové a vektorové dáta v jednom jadre.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  € /mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie ArcadeDB jedným kliknutím.

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KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť ArcadeDB

ArcadeDB je open-source multi-modelový databázový engine navrhnutý pre extrémny výkon naprieč rôznorodými dátovými modelmi. Na rozdiel od jednoodelových databáz, ktoré vás nútia vyberať si medzi grafovými, dokumentovými alebo relačnými štruktúrami, ArcadeDB spracováva všetky natívne – ukladá a dotazuje sa na grafové vzťahy, kolekcie dokumentov, páry kľúč-hodnota, časové rady, vektorové vloženia a geopriestorové dáta v rámci jedného enginu s plnou kompatibilitou ACID.

Vytvorený zakladateľom OrientDB, ArcadeDB je postavený v nízkoúrovňovej Jave optimalizovanej pre minimálne zhromažďovanie odpadu, čo umožňuje milióny operácií so záznamami za sekundu. Vstavané webové rozhranie ArcadeDB Studio poskytuje vykonávanie dotazov, správu schémy a vizualizáciu grafov – po nasadení nie sú potrebné žiadne samostatné klientske nástroje.

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Kľúčové vlastnosti ArcadeDB

Viacmodelový dátový motor

Ukladajte a dopytujte grafové, dokumentové, kľúč-hodnota, časové rady a vektorové dáta v rámci jednej databázy bez prepínania nástrojov alebo synchronizácie samostatných úložísk.

Sedem dotazovacích jazykov

Dotazujte sa pomocou SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL alebo protokolu Redis — použite jazyk, ktorý vyhovuje vášmu dátovému modelu.

ArcadeDB Štúdio

Vstavané webové rozhranie na vykonávanie dotazov, správu schém, vizualizáciu grafových dát a správu databázy bez externých klientskych nástrojov.

Vektorové vyhľadávanie podobnosti

Natívne úložisko vektorových vložení a vyhľadávanie podobnosti pre pracovné zaťaženia AI a strojového učenia popri vašich prevádzkových dátach.

ACID vo veľkom rozsahu

Plné transakcie kompatibilné s ACID spracúvajúce milióny záznamov za sekundu, od nasadení na vstavaných Raspberry Pi po viacuzlové klastre.

Prečo spustiť ArcadeDB na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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