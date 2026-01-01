Nasadenie ArcadeDB jedným kliknutím.
Vysokovýkonná viacmodelová databáza podporujúca grafové, dokumentové, kľúč-hodnotové, časovo-radové a vektorové dáta v jednom jadre.
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S čím sa dá postaviť ArcadeDB
ArcadeDB je open-source multi-modelový databázový engine navrhnutý pre extrémny výkon naprieč rôznorodými dátovými modelmi. Na rozdiel od jednoodelových databáz, ktoré vás nútia vyberať si medzi grafovými, dokumentovými alebo relačnými štruktúrami, ArcadeDB spracováva všetky natívne – ukladá a dotazuje sa na grafové vzťahy, kolekcie dokumentov, páry kľúč-hodnota, časové rady, vektorové vloženia a geopriestorové dáta v rámci jedného enginu s plnou kompatibilitou ACID.
Vytvorený zakladateľom OrientDB, ArcadeDB je postavený v nízkoúrovňovej Jave optimalizovanej pre minimálne zhromažďovanie odpadu, čo umožňuje milióny operácií so záznamami za sekundu. Vstavané webové rozhranie ArcadeDB Studio poskytuje vykonávanie dotazov, správu schémy a vizualizáciu grafov – po nasadení nie sú potrebné žiadne samostatné klientske nástroje.
Kľúčové vlastnosti ArcadeDB
Viacmodelový dátový motor
Ukladajte a dopytujte grafové, dokumentové, kľúč-hodnota, časové rady a vektorové dáta v rámci jednej databázy bez prepínania nástrojov alebo synchronizácie samostatných úložísk.
Sedem dotazovacích jazykov
Dotazujte sa pomocou SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL alebo protokolu Redis — použite jazyk, ktorý vyhovuje vášmu dátovému modelu.
ArcadeDB Štúdio
Vstavané webové rozhranie na vykonávanie dotazov, správu schém, vizualizáciu grafových dát a správu databázy bez externých klientskych nástrojov.
Vektorové vyhľadávanie podobnosti
Natívne úložisko vektorových vložení a vyhľadávanie podobnosti pre pracovné zaťaženia AI a strojového učenia popri vašich prevádzkových dátach.
ACID vo veľkom rozsahu
Plné transakcie kompatibilné s ACID spracúvajúce milióny záznamov za sekundu, od nasadení na vstavaných Raspberry Pi po viacuzlové klastre.
Prečo spustiť ArcadeDB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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