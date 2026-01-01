Nasaďte Annif jedným kliknutím.
Viacjazyčný automatizovaný súbor nástrojov na predmetové indexovanie pre knižnice, archívy, múzeá a výskumné pracovné postupy.
Vyberte si VPS plán pre Annif
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Annif
Annif je open-source nástroj z Fínskej národnej knižnice, ktorý automaticky priraďuje predmetové heslá k dokumentom. Kombinuje lexikálne, štatistické a strojové učenie backendy vrátane TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE a súborových modelov, aby katalógovníci mohli vybrať alebo kombinovať algoritmy, ktoré najlepšie vyhovujú každej zbierke a jazyku.
Vlastné hostovanie Annifu na vašom vlastnom VPS udržiava tréningové korpusy, kontrolované slovníky a bibliografické metadáta pod vašou plnou kontrolou namiesto ich odosielania službe indexovania tretej strany. Kontajner sprístupňuje REST API a používateľské rozhranie (UI) založené na prehliadači na testovanie projektov, takže integrácia Annifu do existujúcich katalógovacích potrubí alebo vytváranie vlastných klientov vyžaduje iba HTTP volania.
Kľúčové vlastnosti Annif
Viaceré indexovacie backendy
Vyberte si medzi TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE a stwfsapy, alebo ich skombinujte do súborov naladených pre každý jazyk a kolekciu.
Viacjazyčná podpora
Konfigurovateľné analyzátory spracúvajú fínčinu, švédčinu, angličtinu, nemčinu a iné jazyky prostredníctvom Snowball stemmerov, Voikko a spaCy pipelineov.
REST API a webové UI
Vstavané UI prehliadača vám umožňuje experimentovať s projektmi, zatiaľ čo koncový bod REST zdokumentovaný v OpenAPI integruje Annif do existujúcich katalogizačných nástrojov.
Kontrolované slovníky
Načítajte slovníky SKOS, TSV alebo CSV, ako napríklad YSO, LCSH, alebo váš vlastný tezaurus, aby návrhy zostali v súlade s autoritatívnymi súbormi.
CLI na školenie a hodnotenie
Spravujte projekty, trénujte modely a porovnávajte presnosť a úplnosť s korpusmi zlatého štandardu pomocou skriptovateľného rozhrania príkazového riadka.
Prečo spustiť Annif na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.